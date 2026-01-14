Перевершила Скарлетт Йоханссон: названо найкасовішу актрису в історії кіно

Зої Салдана стала єдиною актрисою, яка знялася відразу в трьох найкасовіших фільмах в історії кінематографа.

Зої Салдана стала найкасовішою актрисою в історії кіно / колаж: Главред, фото: instagram.com/zoesaldana

Сукупні світові збори стрічок за участю Зої Салдани перевищили $14 млрд

Актриса подякувала режисерам і командам, з якими працювала

Американо-домініканська актриса Зої Салдана очолила рейтинг найкасовіших актрис усіх часів, випередивши багаторічну лідерку - Скарлетт Йоганссон. Про це повідомляє видання Variety.

Салдана стала єдиною актрисою, яка знялася відразу в трьох найкасовіших фільмах в історії кінематографа: "Аватар" (2009), "Месники: Фінал" (2019) і "Аватар: Шлях води" (2022). Станом на 2024 рік сукупні світові збори стрічок з її участю перевищували $14 мільярдів, що забезпечувало їй третю позицію в загальному рейтингу.

Ситуація змінилася після виходу фільму "Аватар: Вогонь і попіл". Після старту прокату загальні касові збори фільмів із Зої Салданою досягли понад $15,47 мільярда, що дозволило актрисі піднятися на перше місце серед найкасовіших зірок кіноіндустрії.

Сама Салдана вже прокоментувала новий титул у своєму Instagram. Актриса подякувала режисерам і творчим командам, з якими працювала, підкресливши, що досягнення стало можливим завдяки масштабним франшизам і довірі з боку кінематографістів.

"Я просто хочу висловити свою щиру подяку за неймовірну подорож, яка привела мене до того, щоб стати найкасовішою кіноактрисою всіх часів. Досягнення стало можливим виключно завдяки неймовірним франшизам і партнерам, частиною яких мені пощастило бути, кожному режисерові, який довірився мені", - написала зірка.

Що відомо про Зої Салдану Зої Салдана - американська і домініканська актриса і танцівниця народилася 19 червня 1978 року в Нью-Джерсі. Зої має ліванське, ірландське, ямайське та індійське коріння. Зої однаково добре володіє двома мовами - іспанською та англійською. У 1995 році вона почала виступати з театральною трупою Faces в Брукліні. Талант до танців і акторська майстерність допомогли Зої отримати першу роль на великому екрані - вона зіграла талановиту балерину Єву у фільмі "Авансцена" в 2000 році. У 2023 році журнал Time включив Зої Салдану до списку 100 найвпливовіших людей у світі У березні 2025 року вона стала першою американською актрисою домініканського походження, яка отримала "Оскар" за роль другого плану у фільмі Емілія Перес. Роль Ріти Моро Кастро принесла їй не тільки "Оскар", а й усі основні кінонагороди - "Золотий глобус", BAFTA, Critic Choice Awards і Премію Гільдії кіноакторів. Крім цього, у 2024 році вона отримала приз за найкращу жіночу роль Каннського кінофестивалю. Актриса також відома за ролями Гамори в "Вартових галактики" і Нійоти Ухури в "Зоряному шляху". Однією з її перших робіт у кіно стала роль Анни-Марії в "Піратах Карибського моря: Прокляття Чорної перлини".

