Перевершила Скарлетт Йоханссон: названо найкасовішу актрису в історії кіно

Віталій Кірсанов
14 січня 2026, 18:37
501
Зої Салдана стала єдиною актрисою, яка знялася відразу в трьох найкасовіших фільмах в історії кінематографа.
Зої Салдана стала найкасовішою актрисою в історії кіно
Зої Салдана стала найкасовішою актрисою в історії кіно / колаж: Главред, фото: instagram.com/zoesaldana

Коротко:

  • Сукупні світові збори стрічок за участю Зої Салдани перевищили $14 млрд
  • Актриса подякувала режисерам і командам, з якими працювала

Американо-домініканська актриса Зої Салдана очолила рейтинг найкасовіших актрис усіх часів, випередивши багаторічну лідерку - Скарлетт Йоганссон. Про це повідомляє видання Variety.

Салдана стала єдиною актрисою, яка знялася відразу в трьох найкасовіших фільмах в історії кінематографа: "Аватар" (2009), "Месники: Фінал" (2019) і "Аватар: Шлях води" (2022). Станом на 2024 рік сукупні світові збори стрічок з її участю перевищували $14 мільярдів, що забезпечувало їй третю позицію в загальному рейтингу.

відео дня

Ситуація змінилася після виходу фільму "Аватар: Вогонь і попіл". Після старту прокату загальні касові збори фільмів із Зої Салданою досягли понад $15,47 мільярда, що дозволило актрисі піднятися на перше місце серед найкасовіших зірок кіноіндустрії.

Сама Салдана вже прокоментувала новий титул у своєму Instagram. Актриса подякувала режисерам і творчим командам, з якими працювала, підкресливши, що досягнення стало можливим завдяки масштабним франшизам і довірі з боку кінематографістів.

"Я просто хочу висловити свою щиру подяку за неймовірну подорож, яка привела мене до того, щоб стати найкасовішою кіноактрисою всіх часів. Досягнення стало можливим виключно завдяки неймовірним франшизам і партнерам, частиною яких мені пощастило бути, кожному режисерові, який довірився мені", - написала зірка.

Голлівуд - останні новини:

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зірка "Дуже дивних справ", канадський актор Фінн Вулфхард, залишає акторство після завершення серіалу. Артист розкрив, чим буде займатися далі.

Також стало відомо, що Ніколь Кідман офіційно знову незаміжня - всього через три місяці після подання актрисою заяви на розлучення з кантрі-співаком Кітом Урбаном.

Читайте також:

Що відомо про Зої Салдану

Зої Салдана - американська і домініканська актриса і танцівниця народилася 19 червня 1978 року в Нью-Джерсі. Зої має ліванське, ірландське, ямайське та індійське коріння. Зої однаково добре володіє двома мовами - іспанською та англійською.

У 1995 році вона почала виступати з театральною трупою Faces в Брукліні. Талант до танців і акторська майстерність допомогли Зої отримати першу роль на великому екрані - вона зіграла талановиту балерину Єву у фільмі "Авансцена" в 2000 році.

У 2023 році журнал Time включив Зої Салдану до списку 100 найвпливовіших людей у світі

У березні 2025 року вона стала першою американською актрисою домініканського походження, яка отримала "Оскар" за роль другого плану у фільмі Емілія Перес.

Роль Ріти Моро Кастро принесла їй не тільки "Оскар", а й усі основні кінонагороди - "Золотий глобус", BAFTA, Critic Choice Awards і Премію Гільдії кіноакторів. Крім цього, у 2024 році вона отримала приз за найкращу жіночу роль Каннського кінофестивалю.

Актриса також відома за ролями Гамори в "Вартових галактики" і Нійоти Ухури в "Зоряному шляху". Однією з її перших робіт у кіно стала роль Анни-Марії в "Піратах Карибського моря: Прокляття Чорної перлини".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Зої Салдана новини шоу бізнесу новини кіно
© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
