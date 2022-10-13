Онук Пугачової, який втік від "могилізації", залишив дружину в Росії - ЗМІ

Алла Пугачова і Микита Пресняков з дружиною / УНІАН і Instagram

31-річний Микита Пресняков, старший онук легендарної співачки Алли Пугачової, нібито виїхав з Росії, залишивши в країні-агресорі свою дружину Олену Краснову. Про це повідомляє портал Starhit.

Є інформація, що Пресняков максимально швидко виїхав до Литви, оскільки побоювався, що його призвуть в рамках мобілізації в російську окупаційну армію, яка напала на Україну.

Сама Краснова теж зберігає тим мовчання з приводу місцезнаходження свого чоловіка. Нещодавно вона відвідала вечірку своєї подруги-фотографа в Підмосков'ї.

Микиті Преснякову 31 рік. Він народився в шлюбі доньки Пугачової Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова-молодшого.

З Оленою Красновою Пресняков-онук одружився в липні 2017 року.

Нагадаємо, що раніше в мережі з'являлися дещо інші чутки про мобілізацію Преснякова. Його нібито забирали у військкомат прямо з репетиції в Московському губернському театрі. Пізніше цю інформацію спростував і він сам, і прес-служба театру.

До слова, батько Микити, співак Володимир Пресняков, раніше зізнавався, що його присутності в житті сина було недостатньо. Після розлучення Микита залишився жити з мамою, Крістіною Орбакайте, яка теж регулярно їздила по гастролях.

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