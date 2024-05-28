УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Сайт королівської сім'ї видалив заяву принца Гаррі, яка розлютила короля

Олена Кюпелі
28 травня 2024, 23:26
58
У королівській родині продовжують кипіти пристрасті.
Король Чарльз, принц Гаррі
Король Чарльз і принц Гаррі ніяк не можуть налагодити стосунки/ колаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Заява принца Гаррі, в якій він виступив з критикою британської преси за поводження з Меган Маркл, була видалена з офіційного сайту королівської сім'ї.

Як пише Page Six, викриття, яке, як одного разу заявив Гаррі, розлютило його батька і брата, було оголошено в листопаді 2016 року, за кілька днів після того, як стосунки герцога Сассекського з Маркл стали надбанням громадськості.

Понад сім років це різке послання залишалося на сайті royal.uk, де монархія ділиться прес-релізами та офіційними заявами.

відео дня

Однак зараз посилання не працює. Воно було непомітно відключене десь на початку грудня 2023 року.

Заява прозвучала за кілька днів після того, як Daily Mail опублікувала скандальний заголовок щодо Меган.

Хто такий принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США.

У відповідь на цю історію міністр зі зв'язків із громадськістю Гаррі виступив із критикою висвітлення в пресі тодішньої подруги принца. Крім того, це був перший раз, коли Гаррі публічно підтвердив свої стосунки з Маркл.

Принц Гаррі - останні новини за темою

Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкохворобу батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

принц Гаррі новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Не заохочують і не дають можливостей: у США озвучили позицію щодо ударів по РФ

Не заохочують і не дають можливостей: у США озвучили позицію щодо ударів по РФ

23:54 Світ
Україна отримає тисячі снарядів "найближчими днями": у Чехії заінтригували заявою

Україна отримає тисячі снарядів "найближчими днями": у Чехії заінтригували заявою

23:05 Україна
В Україні жорстко відповіли на закиди Путіна про "нелегітимного" Зеленського

В Україні жорстко відповіли на закиди Путіна про "нелегітимного" Зеленського

23:04 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путініст Кіркоров показав прогулянку з Пугачовою за руку - що сталося 11007

Путініст Кіркоров показав прогулянку з Пугачовою за руку - що сталося

Як очистити п'яти від огрубілої шкіри - французький трюк працює на всі 100% 8962

Як очистити п'яти від огрубілої шкіри - французький трюк працює на всі 100%

Зраджував довгий час: у Росії розпалася найміцніша сімейна пара 8112

Зраджував довгий час: у Росії розпалася найміцніша сімейна пара

Військові просять виключити нардепів Порошенка з комісії по фортифікаціях: “Ви за попередні не відсиділи” 5849

Військові просять виключити нардепів Порошенка з комісії по фортифікаціях: "Ви за попередні не відсиділи"

Останні новини

01:28

Експерт відповів, чи здатна РФ воювати на два фронти

28 травня, вівторок
23:54

Не заохочують і не дають можливостей: у США озвучили позицію щодо ударів по РФ

23:50

Kola розповіла, як планує заводити дітей у шлюбі на відстані

23:41

Складна загадка для найкмітливіших: лише одиниці знайдуть помилку за 5 секунд

23:26

Сайт королівської сім'ї видалив заяву принца Гаррі, яка розлютила короля

Зміна кордонів у Балтії - перший крок, далі РФ візьметься за Арктику - КлименкоЗміна кордонів у Балтії - перший крок, далі РФ візьметься за Арктику - Клименко
23:11

Мала жалюгідний вигляд: путіністка Аллегрова зганьбилася під час шоу

23:05

Україна отримає тисячі снарядів "найближчими днями": у Чехії заінтригували заявою

23:04

В Україні жорстко відповіли на закиди Путіна про "нелегітимного" Зеленського

23:02

Онук Алли Пугачової обламав росіян і показав своїх друзів - причина

Реклама
22:48

Ектор Хіменес-Браво натякнув на вагітність подруги: "Не можемо приховувати"Відео

22:44

Де Україні знайти 20 батарей Patriot?Погляд

22:37

Не Почаївська і не Києво-Печерська: яка лавра найстаріша в Україні - Акім ГалімовВідео

22:06

"Чоловік-олень Валерії": путініст Йосип Пригожин зганьбився на всю РФ

22:04

Чи будуть відключення світла в Україні 29 травня: в "Укренерго" відповіли

21:57

"Пощастило, що була пристебнута": популярна українська співачка потрапила в ДТП

21:42

Була з супроводом: Кейт Міддлтон уперше за півроку з'явилася на людях

21:32

Як приготувати наливку зі смородини: що робити, щоб отримати смачний і солодкий напій

21:17

Вибухи в Підмосков'ї: російська ППО переплутала цілі і влупила по своїх - ЗМІ

21:11

Україна повинна відповідати: Макрон закликав дозволити ЗСУ бити по Росії

20:56

127 млн євро та боєприпаси: Україна та Португалія підписали безпекову угоду

Реклама
20:24

Важкі бої на Харківщині: РФ націлилася на оточення стратегічного міста - ЗСУ

20:04

"Гнівні дзвінки" до Києва: США і Німеччина погрожували Україні через удари по РФ

19:32

ATACMS "закосили" ГРУшників і техніку: подробиці ударів по росіянах в Луганську

19:03

Саміт у Швейцарії: в чому полягає складна дипломатична граПогляд

18:47

Стягують ще 300 тисяч солдатів: РФ хоче відкрити новий фронт в Україні - Умєров

18:45

Як зрозуміти, що це був віщий сон: що робити з трактуванням сновидінь

18:36

ТЦК надсилатимуть повістки 17-річним українцям: пояснення Сухопутних військ

18:23

Путін розкудахтався: погрожує НАТО піти далі ХарковаВідео

18:15

Будуть зливи, грози та сильні шквали: Україну ннайближчим часом накриє шторм

18:07

Неймовірний результат: чоловік показав як виростити кущ малини з ягодиВідео

17:56

Помер легендарний журналіст і засновник "Інтерфакс-Україна" Олександр МартиненкоВідео

17:50

Зберігатиметься всю зиму: порада, як заморозити смородину з цукром у морозилці

17:48

Вибухи лунали у двох областях: РФ атакувала Україну балістикою і КАБами

17:39

"Холостяк" Терен розповів, у яких дівчат немає шансів завоювати його серце

17:33

Легенда київського "Динамо" став офіцером Нацгвардії

17:27

"Нема ознак, що Путін припинить війну": Столтенберг розніс заяви РФ про переговори

16:54

Втрати РФ катастрофічні: в ЗСУ розповіли про вуличні бої у Вовчанську

16:50

"Вбивала всіх": у терористичній Росії Пугачову звинуватили у черговій дурниці

16:42

ЗСУ розширили плацдарм під Кринками: експерт розповів деталі

16:38

На Оксану Білозір було скоєно замах - співачка розкрила деталі

Реклама
16:37

"Початок завершення війни": Стефанішина розповіла про план відновлення миру

16:36

У який колір краще фарбувати сиве волосся: прості засоби вирішать "срібну" проблемуВідео

16:25

Білорусь та РФ проводять спільні навчання: у ДПСУ прокоментували загрозу нового наступу

16:02

Росіяни змінили ціль наступу на Півдні: що відомо про ситуацію в Роботиному

15:47

Щоб смачна і не отруїтися: як правильно вибрати черешню

15:42

Потап на борту літака російською зізнався в коханні Україні

15:35

Чи зможуть окупанти піти на Київ: генерал розповів про підготовку наступу РФ

15:17

"Збирають збіговисько": Зеленський жорстко розкритикував російський Саміт миру

15:15

Каву "варять" чи "заварюють": як правильно казатиВідео

15:15

Учасники популярного російського гурту змінили громадянство

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти