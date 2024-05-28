Сайт королівської сім'ї видалив заяву принца Гаррі, яка розлютила короля

У королівській родині продовжують кипіти пристрасті.

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Король Чарльз і принц Гаррі ніяк не можуть налагодити стосунки/ колаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Заява принца Гаррі, в якій він виступив з критикою британської преси за поводження з Меган Маркл, була видалена з офіційного сайту королівської сім'ї.

Як пише Page Six, викриття, яке, як одного разу заявив Гаррі, розлютило його батька і брата, було оголошено в листопаді 2016 року, за кілька днів після того, як стосунки герцога Сассекського з Маркл стали надбанням громадськості.

Понад сім років це різке послання залишалося на сайті royal.uk, де монархія ділиться прес-релізами та офіційними заявами.

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Однак зараз посилання не працює. Воно було непомітно відключене десь на початку грудня 2023 року.

Заява прозвучала за кілька днів після того, як Daily Mail опублікувала скандальний заголовок щодо Меган.

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США.

У відповідь на цю історію міністр зі зв'язків із громадськістю Гаррі виступив із критикою висвітлення в пресі тодішньої подруги принца. Крім того, це був перший раз, коли Гаррі публічно підтвердив свої стосунки з Маркл.

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Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкохворобу батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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