Russian edition: український співак планує виступ із росіянами-путіністами

Український співак Олег Кензов, який втік за кордон під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну і продовжує співати російською мовою, збирається знову взяти участь у концерті разом із росіянами-путіністами.
Як пише Обозреватель, концерт, який назвали "russian edition", відбудеться в Білефельді, Німеччина. Там-то Кензов і виступить із російськими співаками, що можна побачити на афіші.
Крім Кензова, 22 червня на фестивалі виступлять російськомовні співаки. Серед них: репер Джиган родом з Одеси, який не засудив військове вторгнення Росії в Україну, а й публічно агітував голосувати за терориста Путіна.
До слова, Кензов уже не вперше виступає з росіянами на одній сцені. Раніше від співав у Німеччині, разом із ним на сцені були артисти-путіністи: Серьога, Б'янка, Альона Апіна, а також Міша Марвін - рідний брат співачки TAYANNA, який зрадив Україну.
Хто такий Олег Кензов?
Олег Кензов - український співак, репер і телеведучий, учасник другого сезону шоу "X-фактор".
На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну артист продемонстрував проукраїнську позицію: займався волонтерством, випускав пісні рідною мовою, а також говорив про російську агресію у своїх соцмережах. Однак згодом його ставлення змінилося, і вже за деякий час повернувся до написання російськомовних композицій.
Пізніше стало відомо, що виконавець перебуває за кордоном, постійно змінюючи місцезнаходження.
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Зазначимо, Наталя Могилевська прокоментувала, що відчуває після новини про Оскар, який вручили документальному фільму "20 днів у Маріуполі". Співачка зазначила, що має особисту гордість за нагороду.
А також El Кравчук розкритикував свого колегу Олега Винника, який на початку повномасштабного російського вторгнення поїхав до Німеччини.
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