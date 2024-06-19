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Russian edition: український співак планує виступ із росіянами-путіністами

Олена Кюпелі
19 червня 2024, 16:44
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Артистові абсолютно плювати, з ким і як виступати на одній сцені.
Олег Кензов виступить із путіністами
Олег Кензов виступить із путіністами / Колаж Главред, фото Instagram/okenzov_official, Обозреватель

Український співак Олег Кензов, який втік за кордон під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну і продовжує співати російською мовою, збирається знову взяти участь у концерті разом із росіянами-путіністами.

Як пише Обозреватель, концерт, який назвали "russian edition", відбудеться в Білефельді, Німеччина. Там-то Кензов і виступить із російськими співаками, що можна побачити на афіші.

Крім Кензова, 22 червня на фестивалі виступлять російськомовні співаки. Серед них: репер Джиган родом з Одеси, який не засудив військове вторгнення Росії в Україну, а й публічно агітував голосувати за терориста Путіна.

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Концерт, де виступить Кензов
Концерт, де виступить Кензов / Скріншот Обозревателя

До слова, Кензов уже не вперше виступає з росіянами на одній сцені. Раніше від співав у Німеччині, разом із ним на сцені були артисти-путіністи: Серьога, Б'янка, Альона Апіна, а також Міша Марвін - рідний брат співачки TAYANNA, який зрадив Україну.

Хто такий Олег Кензов?

Олег Кензов - український співак, репер і телеведучий, учасник другого сезону шоу "X-фактор".
На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну артист продемонстрував проукраїнську позицію: займався волонтерством, випускав пісні рідною мовою, а також говорив про російську агресію у своїх соцмережах. Однак згодом його ставлення змінилося, і вже за деякий час повернувся до написання російськомовних композицій.
Пізніше стало відомо, що виконавець перебуває за кордоном, постійно змінюючи місцезнаходження.

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Зазначимо, Наталя Могилевська прокоментувала, що відчуває після новини про Оскар, який вручили документальному фільму "20 днів у Маріуполі". Співачка зазначила, що має особисту гордість за нагороду.

А також El Кравчук розкритикував свого колегу Олега Винника, який на початку повномасштабного російського вторгнення поїхав до Німеччини.

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