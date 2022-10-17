Ротару розбита: у мережі з'явилася реакція співачки на влучення дрона-шахіда в будинок у Києві

Софія Ротару відреагувала на потрапляння дрона-шахіда в житловий будинок у Києві / instagram.com/sofiarotaru.official

Українську співачку Софію Ротару з початку повномасштабної війни нерідко дорікали в мовчанні. Співачка і справді довгий час не висловлювала свою позицію відкрито, і відбувалася загальними фразами.

Нещодавно вона висловила співчуття жертвам всеукраїнського ракетного обстрілу, який торкнувся і Києва. Вранці 17 жовтня в столицю знову прийшла біда.

Співачка не залишилася байдужою, і зробила на своїй сторінці в Instagram заяву щодо руйнування житлового будинку рашистським дроном-камікадзе

Вона також вийшла небагатослівною, але вкрай щирою. Софія Михайлівна опублікувала фото зруйнованої будівлі з емодзі розбитого серця на ньому.

Софія Ротару відреагувала на потрапляння дрона-шахіда в житловий будинок у Києві / instagram.com/sofiarotaru.official

Атака дронів-камікадзе на Київ

Близько сьомої ранку 17 Жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, вранці в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. За попередніми даними, загинули три людини. Рятувальні роботи тривають.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. А Україну-перемога.

Посольство США в Україні назвало ранкові атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними і ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати Незламний український народ.

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