Російський актор розсекретив музичну групу з РФ, яка донатить для України

Російський актор Білий раптово зробив зізнання щодо російської рок-групи Бі-2, яка також засудила війну.

Група "Бі-2" / Facebook

Популярний російський актор театру і кіно Анатолій Білий, який засудив повномасштабну війну терористичної Росії в Україні, назвавши її підлою, неправедною, кривавою і страшною, раптово зробив зізнання щодо російської рок-групи Бі-2, яка також засудила війну.

За інформацією пропагандистського видання Стархіт, актор анонсував літній музичний фестиваль, де також беруть участь музиканти - гурт Бі-2. "А від Бі-2 буде цілих два унікальних концерти в акустичній та електричній версії, програма яких ще не була представлена раніше", - повідомив актор.

Після цього, деякі користувачі негативно відреагували на анонси і почали говорити, що зараз не найкращий час для таких заходів. Тут-то актор і "видав" російських музикантів. "Обізвати, судити, приклеїти ярлик — ох, як все знайоме. А трохи дізнатися побільше інформації, подумати просто головою - ні. Частину грошей від концертів хлопці віддають на допомогу Україні. Вони не афішують це. Просто роблять. Більше мені вам нічого сказати", - повідомив артист.

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"Цілком можливо, що після слів Анатолія білого музикантів "Бі-2" можуть очікувати проблеми в Росії, як це сталося нещодавно з Валерієм Меладзе, що прославляє Україну", - погрожують пропагандисти.

Нагадаємо, раніше актор Анатолій Білий повідомив про "потоки ненависті", які "хороші росіяни" відправляють йому.

Актор влаштувався в Ізраїлі і відверто радіє цьому факту. "Зустрічі з новими людьми - відкритими, талановитими. Нові місця. Нові враження. Виставка. Концерт. Знімання. Виступ. Враження. Такого насиченого життя у мене не було давно. Хочеться зробити в Ізраїлі щось дуже важливе", - говорить він.

Раніше також стало відомо про те, що російського коміка Михайла Шаца, який був визнаний в РФ іноземним агентом за висловлювання проти війни в Україні, депортували з Індонезії прямо перед його концертом на Балі.

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