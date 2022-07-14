Росіяни влаштували вакханалію на могилі Шатунова: кидаються на хрест і танцюють

Росіяни влаштували вакханалію на могилі Шатунова / скрнішот

Співакові Юрію Шатунову, який пішов з життя від гострої серцевої недостатності, досі немає спокою. Шанувальники соліста "Ласкового мая" щодня приходять на його могилу і влаштовують свавілля.

Його могила на Троєкуровському кладовищі в Москві перетворилося на місце паломництва фанатів.

"Народ валить і валить. Невеликими групами, але стікаються з ранку і до закриття. Деякі щиро плачуть, навіть ридають ридма. Пісні Шатунова співають, включають їх на телефоні", - розповів охоронець кладовища російським ЗМІ.

Люди не реагують на зауваження і продовжують шуміти та поводитись непристойно.

читайте такожСмерть Юри Шатунова розбила серце Сердючці"Я попросив вимкнути. Все-таки тут кладовище, а не дискотека. Але це ще добре. Деякі громадяни, наприклад, приходять і Іграшки і листи з могили забирають. А зовсім ненормальні, в прямому сенсі на хрест кидалися. Інші на вінки лягають заради селфі..." , - розповів сторож.

Нагадаємо, про смерть співака стало відомо вранці, 23 червня. Концертний директор виконавця Аркадій Кудряшов повідомив, що причиною раптової смерті артиста став обширний інфаркт, який спровокувала відірвалася бляшка в серці.

Пізніше з'ясувалося, що Шатунов вживав спиртне за кілька годин до трагедії. Кудряшов розповів, що вони вечеряли разом - їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано.

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