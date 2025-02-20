Романтика: дружина Пєскова залицяється до вдівця Заворотнюк

Дружина Пєскова "прилипла" до чоловіка Заворотнюк.

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Петро Чернишов виступає з Тетяною Навкою / Колаж Главред, фото 7Дней

Коротко:

Дружина Пєскова не залишає чоловіка Заворотнюк

Що вона придумала цього разу

Фігуристка Тетяна Навка, яка є дружиною прессекретаря президента країни-окупанта Дмитра Пєскова, та належить "до кремлівської еліти", все ближче підбирається до вдівця померлої акторки Анастасії Заворотнюк.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Навка активно запрошує Петра Чернишова на свої шоу і проводить з ним багато часу на тренуваннях.

відео дня

Сама жінка в недавньому інтерв'ю говорила, що Чернишов - її найнадійніший партнер у її житті, і вона вважає, що фігурист - це щастя в її житті.

Навка також показала відео, як обіймається з Чернишовим на льоду. Зокрема, вона готуються до льодового шоу. Там пара обіймається і танцює під романтичну музику.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

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