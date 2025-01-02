Дочь Заворотнюк пришла поддержать папу на шоу - копия мамы

Міла Чернишова показалася зі своїм батьком на шоу в терористичній Москві.

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Померла Анастасія Заворотнюк - останнє фото / Колаж Главред, фото Instagram/a_zavorotnyuk

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Який вигляд має донька Заворотнюк і Чернишова

Що вона робила

Молодша дочка фігуриста Петра Чернишова і покійної Анастасії Заворотнюк Міла вийшла у світ у компанії тата.

Як пише російське пропагандистське видання Стархіт, Чернишов бере участь у новій постановці "Лускунчик", де він грає головну роль.

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На прем'єрі з'явилася і спадкоємиця Петра - 6-річна Міла. На фото - дівчинка тримає в руках величезний, доверху набитий подарунками пакет, і мило притискається до тата.

Вона вже досить підросла і стає схожою на свою матір.

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Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

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