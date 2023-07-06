Рікі Мартін розлучився після шести років шлюбу

Як відзначили Мартін і його експартнер Джван Йосеф, після розлучення вони будуть залишатися в дружніх відносинах і продовжувати виховувати дітей.

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Рікі Мартін розлучився з Джваном Йосефом / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарний латиноамериканський співак Рікі Мартін розповів, що розлучився зі своїм партнером ‒ шведсько-сирійським художником Джваном Йосефом. Про це пара розповіла в спільному інтерв'ю виданню People.

"Ми вирішили розірвати наш шлюб з любов'ю, повагою і гідністю до наших дітей. Ми поважаємо те, що ми пережили як пара всі ці чудові роки. Наше найбільше бажання зараз - продовжувати мати здорову сімейну динаміку і відносини, зосереджені на мирі і дружбі, щоб продовжувати спільне виховання наших дітей, зберігаючи повагу і любов, яку ми маємо один до одного", — прокоментували свій розрив екси.

Як відзначили колишні партнери, і після розлучення вони будуть залишатися в дружніх відносинах і продовжувати бути батьками для спільних дітей.

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Нагадаємо, раніше український режисер Олег Сенцов, який захищає країну від російського вторгнення, заявив, що "битва за Донбас добігає кінця, принаймні, її активна фаза".

До того стрімінгова платформа Netflix у лютому викупила права на показ кримінальної драми українського режисера Олега Сенцова"Носоріг". Українська прем'єра пройшла 17 лютого. На Netflix фільм вийшов 23 травня 2022 року.

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