"Це дуже гірко": Олег Сенцов пояснив вчинок сестри, яка обматюкала Україну і "послала" брата

Сенцов пояснив слова своєї сестри про Україну "загостренням депресії" / УНІАН

Український режисер, колишній політичний в'язень Кремля Олег Сенцов вибачився за скандальне висловлювання своєї сестри про Україну в Мережі. Він пояснив її слова психологічними проблемами на тлі загострення депресії.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він вибачився за заяву Каплан і сказав, що його сестра наразі переживає складний період. І саме тому з'явилися негативні заяви на адресу України.

"Мені шкода, що моїй двоюрідній сестрі Наташі так зараз погано, і на тлі загострення депресії у неї з'явилися емоційні пости в фейсбуці. Я прошу вибачення за її різкі слова в бік України. Це дуже гірко", - зазначив режисер.

Також громадський активіст зазначив, що сестра багато років надавала йому підтримку в той момент, коли він був у в'язниці у Росії. Режисер попросив з розумінням поставитися до важкого психологічного стану Каплан.

"Вдячний Наташі за багаторічну підтримку і прошу з розумінням поставитися до важкого психологічного стану, в якому вона знаходиться вже тривалий час", - підкреслив Олег Сенцов.

Заява сестри Сенцова про Україну