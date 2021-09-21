"Це дуже гірко": Олег Сенцов пояснив вчинок сестри, яка обматюкала Україну і "послала" брата

Наталія Каплан перебуває у важкому психологічному стані, сказав Олег Сенцов.
Український режисер, колишній політичний в'язень Кремля Олег Сенцов вибачився за скандальне висловлювання своєї сестри про Україну в Мережі. Він пояснив її слова психологічними проблемами на тлі загострення депресії.
На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він вибачився за заяву Каплан і сказав, що його сестра наразі переживає складний період. І саме тому з'явилися негативні заяви на адресу України.
"Мені шкода, що моїй двоюрідній сестрі Наташі так зараз погано, і на тлі загострення депресії у неї з'явилися емоційні пости в фейсбуці. Я прошу вибачення за її різкі слова в бік України. Це дуже гірко", - зазначив режисер.
Також громадський активіст зазначив, що сестра багато років надавала йому підтримку в той момент, коли він був у в'язниці у Росії. Режисер попросив з розумінням поставитися до важкого психологічного стану Каплан.
"Вдячний Наташі за багаторічну підтримку і прошу з розумінням поставитися до важкого психологічного стану, в якому вона знаходиться вже тривалий час", - підкреслив Олег Сенцов.
Заява сестри Сенцова про Україну
- Наталія Каплан - двоюрідна сестра в нещодавньому минулому незаконно засудженого у Росії режисера Олега Сенцова, який повернувся в Україну у 2019 році – 20 вересня на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікувала негативний пост на адресу України.
- Каплан назвала Україну, ймовірно, "найгіршою країною для еміграції" і порадила не приїжджати до країни. Своє перебування тут вона охарактеризувала як "5 років пекла" і, судячи з усього, заявила про своє повернення саме до Росії.
- Крім того, вона емоційно в різкій формі "послала" і Сенцова.
- У коментарях Каплан сказала, що вона "переплутала туризм з еміграцією" і не впоралася з адаптацією в Україні після життя ув Росії, де їй, за словами жінки, було важко, але більш комфортно, ніж тут.
- Каплан також підкреслила, що не має наміру змінювати своїх політичних поглядів щодо вищого керівництва РФ.