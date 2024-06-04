Регулярно ходить до клубу: Кейт Міддлтон більше не ховається від громадськості

Кейт Міддлтон відвідує яхт-клуб, щоб подивитися на заняття старших дітей.

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Кейт Міддлтон відвідує уроки своїх дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцеса Кейт Міддлтон, яка зараз лікується від раку і перебуває на реабілітації після курсу хіміотерапії, півроку не з'являється на публіці, але, як виявилося, і не сидить весь час у палаці.

Нещодавно Міддлтон разом із сім'єю переїхали з Віндзора в королівський маєток Сандрінгем. Місцева мешканка розповіла виданню Daily Mail, що принцеса з'являється в місцевому яхт-клубі, щоб подивитися на своїх старших дітей - Шарлотту і Джорджа, які почали брати уроки управління вітрильним судном.

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Варто зазначити, Міддлтон і сама обожнює вітрильний спорт, але, мабуть, її стан не дозволяє зараз цим займатися.

Хто така Кейт Міддлтон? Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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