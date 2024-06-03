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Кейт Міддлтон та принц Вільям порушили мовчання зворушливою заявою

Анна Підгорна
3 червня 2024, 15:39
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Хвороба в сім'ї Уельських не позбавила їх людяності та співчуття.
Кейт Міддлтон, принц Вільям
Принц і принцеса Уельські новини - подружжя зробило заяву у зв'язку зі смертю Роба Берроу / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Півроку Кейт Міддлтон бореться з онкологічним захворюванням. За цей час на офіційних заходах від її імені виступає її чоловік - принц Вільям. Він також узяв на себе більшу частину її королівських обов'язків.

Попри те, що сім'я Уельських у зв'язку з хворобою Кетрін переживає не найкращі часи, вони все ж знаходять у собі сили підтримувати інших у їхньому нещасті. Так нещодавно на офіційній сторінці королівського подружжя в Instagram з'явилася зворушлива заява.

Роб Берроу, відомий англійський регбіст, помер 2 червня після п'яти років боротьби з бічним аміотрофічним склерозом. Хвороба позбавила спортсмена можливості пересуватися самостійно і спілкуватися із зовнішнім світом без допомоги комп'ютерних технологій. У Берроу залишилися дружина Ліндсі і троє дітей - Джексон, Мая і Мейсі. Принц і принцеса Уельські підтримали їх у їх скорботі.

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"Легенда регбійної ліги Роб Берроу мав величезне серце. Він навчив нас: "У світі, сповненому лих, ми повинні наважитися мріяти". Кетрін і я шлемо свою любов родині Роба", - написав принц Вільям у блозі.

заява принца і принцеси Уельських
Принц і принцеса Уельські новини - подружжя зробило заяву у зв'язку зі смертю Роба Берроу / instagram.com/princeandprincessofwales

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Кейт Міддлтон - останні новини:

Раніше з'явилася офіційна заява Кенсингтонського палацу щодо Кейт Міддлтон, в якій повідомлялося, коли принцеса Уельська зможе повернутися до виконання своїх королівських обов'язків.

Також стало відомо, що стан принцеси Кейт Міддлтон погіршився на тлі її лікування від онкології. Кетрін Уельська зараз проходить терапію, яка має серйозні наслідки.

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