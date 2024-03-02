"Рівноправність - це комунізм": Скрипка вважає, що в Україні жінки пригнічують чоловіків

Відомий український музикант, фронтмен рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вважає, що безліч чоловіків в українському суспільстві перебувають у пригніченому становищі. Про це артист розповів в інтерв'ю Ользі Нємцевій.
На думку Скрипки, у двох третинах українських сімей чоловіки "не мають права слова" і зазнають психологічного насильства, але це нібито замовчується.
Музикант почав з того, що вважає справедливою рівну оплату праці для чоловіків і жінок, але в приклад поставив модельний бізнес, де, як він стверджує, хлопці отримують менше грошей, ніж їхні дівчата.
"Рівноправність - це комунізм. Ці елементи комунізму треба з голови викидати. У нас, коли чоловік приходить додому, він не має права слова. Це дві третини українських сімей. Коли чоловіки: "А можна я щось скажу?", а йому: "Мовчи!" Давайте поважати права жінок і права чоловіків", - сказав Скрипка.
Музикант додав, що насамперед потрібно українцям і українцям думати не про права, а про взаємоповагу. На думку артиста, зараз популярна теза про те, що чоловік-хам - не джентльмен, а жінка-хам - "молодець і королева".
"Коли ми говоримо на ці теми з дружиною, вона приймає цей факт і бачить, що є сім'ї, де є насильство жінок над чоловіками. І це потрібно визнати, що це звичайна ситуація і проблема", - сказав Скрипка.
Хто такий Олег Скрипка
Олег Скрипка - український рок-музикант, мультиінструменталіст і громадський діяч, актор, вокаліст, автор пісень, лідер гурту "Воплі Відоплясова". Заслужений артист України.
За даними Вікіпедії, артист народився в місті Ходжент у Таджикистані в сім'ї українських переселенців (батько - лікар, мама - вихователь дитячого садка). Прожив у середньоазіатській республіці майже вісім років. У 1972 році сім'я переїхала в Кіровськ Мурманської області. У 1986 році закінчив Київський політехнічний інститут.
Скрипка приділяє багато часу популяризації української мови та українського фольклору. Був натхненником фестивалю "Рок-Січ". Придумав і реалізував серйозний культурний проєкт - етнофестиваль "Країна мрій". Веде активну боротьбу з аудіо-піратством.
Нагадаємо, раніше Олег Скрипка заявляв в інтерв'ю, що українці мають рівнятися на єврейських ортодоксів (хасидів) за кількістю дітей у сім'ях.
"У людства є два механізми: один механізм, щоб плодитися, а інший механізм - щоб зупинити популяцію. І, на жаль, є такі страшні інструменти, як війна, щоб зупинити популяцію людей, тобто начебто є об'єктивні причини війни, але насправді глобально в плані людства - це щоб нас було менше.
Музикант вважає, що в сімейному житті жінка не може домінувати.
"Якщо ти хочеш мати чотирьох дітей, у такій сім'ї фемінізм зупиняє популяцію, в тому-то й річ. Тому що немає поваги одне до одного. Якщо ми обожнюємо жінку, а жінка поводиться як верхня, то це не сім'я. Має бути повага партнерів. А якщо "ми самі з вусами" - це інша історія", - заявив Скрипка.
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