Розкрито найкращу пораду, яку королева Єлизавета II дала Кейт Міддлтон після її конфузу

Покійна монархиня потурбувалася про збереження честі принцеси Кетрін.

Королева Єлизавета II і принц та принцеса Уельські зберігали теплі, шанобливі відносини / instagram.com/princeandprincessofwales

Королева Єлизавета II завжди володіла бездоганними манерами і смаком, її вбрання завжди були продумані до дрібниць. На жаль, дружина її онука, принца Вільяма, коли тільки стала членом Британської королівської сім'ї, похвалитися тим жн не могла.

Кейт Міддлтон часто ставала легкою здобиччю папараці через невдалі вбрання. Виглядала одяг на майбутній принцесі Уельській бездоганно, але вітер все норовив зірвати з неї усе до останньої нитки.

Єлизавета, яка завжди прихильно ставилася до внучатої невістки, розкрила свій секрет бездоганного костюма, який не буде робити з тебе зірку еротичних журналів при найменшому пориві вітру. Про це розповідає видання Ехргеѕѕ.

Королева порадила принцесі Кетрін звернути увагу на лайфхак, яким користується улюблений кутюр'є королеви Стюарт Парвін.

"Краса одягу ручної роботи полягає в тому, що він сидить як слід, але, звичайно, у нас є кілька хитрощів у рукаві. Я просто вшиваю пару гирь в подол суконь і пальто, і вони красиво лягають. Якщо в пальто є лацкан, я пришиваю по одному грузику з кожного боку, щоб вирівняти його. І іноді, якщо мова йде про легку шифонову спідницю, я пришиваю крихітну свинцеву гирю розміром з горошину або навіть довгий ланцюжок до подолу", - розповідає Парвін.

Після смерті Єлизавети II старший син померлої королеви був проголошений королем Чарльзом III. До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу.

За пару днів у своїй новій ролі король Чарльз встиг оскандалиться. Він двічі вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною тому стали письмове приладдя.

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