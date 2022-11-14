"Запам'ятайте мої слова": близька подруга Єлизавети II назвала сумний кінець для Меган Маркл і Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram

З першої появи Меган Маркл поруч з принцем Гаррі в оточенні Єлизавети II відчули недобре.

Знаменита актриса здавалася ввічливою та милою, але явно відмовилася жити за сценарієм королівського палацу.

Британців відразу обурила поведінка Маркл, чим викликала багато гніву. Серед тих, хто не побоявся висловитися про свої побоювання, виявилася і фрейліна Її Величності, Сьюзан Хассі.

Будучи хрещеною принца Вільяма і довіреною особою королеви, Сьюзен ще до весілля принца в 2018 році намагалася застерегти чоловіка від неправильного вибору. Фрейліна заявила буквально наступне:

"Це все закінчиться плачевно. Запам'ятайте мої слова", - пише видання Mirror.

В результаті її слова виявилися пророчими. Багато ЗМІ вже пишуть, що Меган і Гаррі можуть розірвати свої стосунки.

Як раніше повідомляли, після смерті Єлизавети II старший син померлої королеви був проголошений королем Чарльзом III.

До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу.

За пару днів у своїй новій ролі король Чарльз встиг оскандалиться. Він двічі вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною тому стали письмове приладдя.

Читайте також: