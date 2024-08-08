Пораненого актора-воїна Андрія Валенського пограбували шахраї - подробиці

Велику суму з рахунку Валенського зняли, поки захисник проходить лікування в лікарні.

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Андрій Валенський поранений - Андрія Валенського після поранення на фронті пограбували шахраї / колаж: Главред, фото: instagram.com/andreivalenskii

Український актор театру, кіно і телебачення Андрій Валенський з 2023 року служить у ЗСУ. На Донецькому напрямку, між Кліщіївкою та Іванівським, артист дістав серйозне поранення - у нього роздроблене стегно, черепно-мозкова травма, контузія, розбите обличчя, зламаний ніс і ліва рука, множинні опіки.

Зараз він проходить лікування в одній зі столичних лікарень. Колеги Валенського збирали гроші на його реабілітацію.

На жаль, пораненому захиснику довелося зіткнутися з нечистими на руку людьми. Шахраї виманили у Валенського велику суму - 270 тис. гривень, які він планував витратити на операцію. Про це Валенський розповів у своєму блозі в Instagram.

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"Пізно ввечері вчора, після прийому знеболюючих, коли я вже майже засинав, мені зателефонували, представившись співробітниками Монобанку, і ввели мене в оману. Шахрайськими діями вони вивели з мого банківського рахунку 270 тис. грн. Офіцери поліції вже були у мене, я надав їм всі скріни і деталі, сподіваюсь на допомогу. Монобанк теж в курсі цієї ситуації, але, на жаль, вони не можуть запобігти такого виду шахрайства", - пише актор.

Наразі банку на допомогу Андрію Валенському знову відкрито і захищено. Його близькі продовжують збір. Гроші, що залишаться після відновлення, поранений воїн планує передати на потреби товаришам по службі, які зараз на передовій - підрозділу БПЛА "Пташка ДоДо".

Андрій Валенський поранений - Андрія Валенського після поранення на фронті пограбували шахраї / instagram.com/andreivalenskii

Хто такий Андрій Валенський? Андрій Валенський - український актор. Служив у Харківському українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки та Київському театрі на лівому березі Дніпра. Вибрана фільмографія: "Слуга народу", "Розтин покаже", "Пес", "Останній яничар" тощо.

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