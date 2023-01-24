Журналістка поїхала в одну з найгарячіших точок на фронті у робочих справах і вперше відчула на собі, що означає потрапити під обстріл.

Раміна Есхакзай з нареченим потрапила під артобстріл в Бахмуті/ Instagram raminalalala

Українська журналістка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай відвідала у робочих справах місто Бахмут на Донеччині, яке зараз є однією з найгарячіших точок фронту. Під час поїздки вона разом зі своїм нареченим та двома операторами потрапила під артилерійський обстріл російських окупантів, які вели вогонь по місту.

Про найбільш небезпечний момент поїздки Раміна розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідне відео. Вона зазначила, що вперше в житті потрапила в таку ситуацію.

При цьому під відео журналістка написала, що вже можна не турбуватися про неї, адже на момент публікації вона вже поверталася до Києва.

"Вперше потрапила під артилерійський обстріл, злякалася. Хлопці-оператори вже не вперше працюють на таких напрямках, тому в них інша реакція. Якби поруч зі мною не було наших військових, я б там не знаю, що робила! А Женя ще підколювати мене встигав", – написала Раміна під відео.

Раніше співак Віталій Козловський зізнався, що його роман з блогеркою Раміною Есхакзай був чистої води піар-акцією. Однак він не приховує, що між ним і Раміною виникла чисто людська симпатія.

Нагадаємо, раніше Раміну не пустили в Україну після перебування за кордоном і завернули назад. Коли вона збиралася повернутися в Україну, її не пропустили через відсутність техпаспорта автомобіля.

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