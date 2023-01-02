Однак співак Віталій Козловський не приховує, що між ним і блогеркою Раміною Есхакзай виникла чисто людська симпатія.

Козловський зізнався, що його роман з блогеркою Раміною був вигадкою / колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Легендарний український попспівак Віталій Козловський зізнався, що його роман з блогеркою Раміною Есхакзай був чистої води піар-акцією. Про це знаменитість повідомив в інтерв'ю Олегу Борисову.

Козловський каже, що більше року вони з дівчиною прикидалася, що закохані один в одного. Співак сказав, що ініціатором створення всієї цієї історії була сама Раміна. Однак Козловський не приховує, що між ними виникла чисто людська симпатія.

"Це дуже довга історія. Це було потрібно більше Раміні. Ми обидва грали. Але я тобі скажу так, немає диму без вогню. Зараз такий час, що будь-яка брехня, вона, По-перше, не цікава, а, по-друге, не має сенсу. Це те, що було. Це те, що залишилося за межами того часу, який вже ніколи не повернути", – сказав співак.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк говорив - він хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії.

Причому, каже Кондратюк, заборона повинна торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля ‒ за типом фронтмена рок-групи "Машина часу" Андрія Макаревича.

До того Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитайте: "Чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їх "селеб", як і жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що "Путін хороший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014-го всіх "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився він.

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