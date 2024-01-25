Раділи окупації України: Кошмал розповіла про неприємну поїздку до Кишинева

Українська актриса Анна Кошмал відмовилася говорити російською мовою у Молдові, за що її вирішили "висміяти" проросійські жителі міста Кишинів.

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Анна Кошмал розповіла про зустріч із проросійськими жителями Кишинева / Колаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina/

Відома українська актриса Анна Кошмал розповіла про свою поїздку до Кишинева, де їй довелося зіткнутися з проросійськими людьми, які раділи окупації України агресором Росією та висміювали її за небажання говорити російською мовою.

У своєму Instagram вона розповіла про те, що у Молдові була проїздом та поверталася з відпочинку в Україну. Літаком летіла до Кишинева, а потім – додому. Втім, у актриси залишався ще вільний час, тому вона вирішила прогулятися Кишиневом.

Враження негативні, оскільки вона зустріла місцевих проросійськи налаштованих громадян. Вони називали Кошмал нібито російською актрисою та раділи окупації України.

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"За цей короткий час тут сталося вже декілька ситуацій, коли на моє небажання розмовляти російською закатували очі або сміялися (наприклад, працівниця аеропорту, до якої я звернулася за допомогою у пошуку сумки). Як виявилося, мене тут дуже добре знають, навіть занадто. Мене всюди впізнавали, деякі навіть казали, що я їхня російська актриса і що вони раді, що частини України вже немає", - сказала Анна.

Також вона додала, що не хотіла б загалом говорити щось негативне про Молдову, виходячи із "зустрічі". Тим більше були й приємні емоції – у готелі працює співробітниця, яка поставилася до актриси з повагою.

"Мені б не хотілося за кількома людьми судити всіх інших громадян цієї країни, але враження зіпсоване повністю. Мою нервову систему підтримала лише мила дівчина на ресепшені готелю, яка мило говорила зі мною англійською і поставилася до нас з повагою та розумінням", - наголосила. Анна Кошмал.

Раніше Анна Кошмал відповіла на чутки про розлучення із загадковим чоловіком – актриса натякнула, що зі своїм чоловіком вони разом. Зазначимо, її чоловік Іван не публічний, дівчина фотографії із ним не публікує.

Нагадаємо, Анна Кошмал показала ніжну романтику із чоловіком - "фантомом". Вона опублікувала фото із чоловіком, але його не показала.

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