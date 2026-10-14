"Мій другий день народження": Ілона Гвоздьова потрапила під обстріл

Незважаючи на те, що сталося, артистка продовжила свій день і вирушила на заняття з танців.

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Ілона Гвоздьова потрапила під обстріл / колаж: Главред, фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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Безпілотник летів дуже низько

Артистка зізналася, що сильно злякалася

Українська танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла про небезпечну подію, яка ледь не закінчилася трагедією. По дорозі на роботу вона опинилася поруч із місцем, де українські сили намагалися збити російський ударний дрон.

Про те, що сталося, артистка повідомила 13 жовтня в Instagram. За словами Гвоздьової, безпілотник летів настільки низько, що опинився практично над лобовим склом її автомобіля.

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"Можу сказати, що це мій другий день народження. По дорозі на роботу я потрапила під шквальний обстріл - у нашому районі збивали "Шахед". Він летів настільки низько й близько, прямо над лобовим склом моєї машини", - розповіла танцівниця.

Як Гвоздьова пережила обстріл

Артистка зізналася, що сильно злякалася. Незважаючи на те, що в небезпечний момент їй вдалося зберегти самовладання, після зупинки автомобіля вона відчула сильне тремтіння в усьому тілі.

"Я відчула найсильнішу гостру реакцію на стрес. На перехресті я не розгубилася, але потім, коли зупинилася, відчула, що тіло все тремтить і не слухається мене", - поділилася Гвоздьова.

Танцівниця розповіла, що зателефонувала чоловікові. Його підтримка та розмова допомогли їй поступово заспокоїтися й впоратися з пережитим стресом.

Незважаючи на те, що сталося, артистка продовжила свій день і вирушила на заняття з танців.

Що допомогло танцівниці впоратися зі стресом

Гвоздьова зазначила, що рух і дихальні практики можуть допомогти людині впоратися з сильним емоційним напруженням у небезпечних ситуаціях.

Пережита подія стала для неї нагадуванням про те, наскільки непередбачуваною може бути загроза під час російських атак і як важливо цінувати кожен день життя.

Фото: instagram.com/stories/ilonagvozdeva

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Про особу: Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова стала відомою широкому загалу після участі в проектах "Танцюють усі", а потім "Танці з зірками". Вона - українська танцівниця, хореографка, а також педагогиня, повідомляє Вікіпедія. Засновниця власної танцювальної студії Gvozdeva Dance Complex.

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