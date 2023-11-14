3 роки в'язниці: стало відомо, скільки Остапу ступці хочуть дати за п'яне ДТП

Українському акторові Остапу ступці висунули звинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння.

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Наступне судове засідання у справі Остапа Ступки відбудеться 23 листопада./ колаж: Главред, фото: Facebook, Київська міська прокуратура

Відомому українському акторові Остапу ступці, який став винуватцем ДТП в Києві 4 квітня, прокуратура висунула звинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження у потерпілого. Про це представники пресслужби Київської міської прокуратури оголосили в соцмережі Facebook. Прокурори в суді попросили про покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

"Попередньо подію було кваліфіковано за ч.1 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що заподіяло потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Однак, враховуючи висновки судово-медичної експертизи, яка встановила, що заподіяне потерпілому тілесне ушкодження є тяжким, кримінальне провадження перекваліфіковано на ч.2 ст. 286-1 КК України", – йдеться в офіційній заяві.

Також санкція статті, за якою звинувачують Ступку, передбачає позбавлення права керування транспортним засобом строком до 5 років.

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Поки ж перед останнім словом обвинуваченого після дебатів було взято перерву. Наступне судове засідання відбудеться 23 листопада.

Подробиці ДТП з Остапом Ступкою

4 квітня, за даними правоохоронців, чоловік 1967 року народження на позашляховику Range Rover в Голосіївському районі столиці на вулиці Федорова виїхав на зустрічну і врізався у припаркований автомобіль, в якому в цей момент перебував чоловік.

Винуватця аварії перевірили на драгері на предмет сп'яніння, і прилад показав 1,62 проміле. У водія-порушника ЗМІ ідентифікували Остапа Ступку.

Порушник затримали на місці події у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці поінформували, що слідчі за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили винуватцю ДТП про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 286-1 КК (Порушення ПБДД або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння)

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від 3 до 5 років.

Суд 6 квітня ухвалив рішення і призначив Остапу ступці цілодобовий домашній арешт до 5 червня. А після йому змінили запобіжний захід на домашній нічний арешт.

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