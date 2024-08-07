"Пузатика" ДіКапріо з моделлю підловили на пляжі та зафіксували неприємний інцидент

49-річного американського легендарного актора і продюсера Леонардо Ді Капріо помітили на відпочинку в Італії.
Як змогли сфотографувати папараці таблоїда The Daily Mail, Леонардо Ді Капріо вжалила медуза, коли він насолоджувався черговим ідилічним днем на яхті на Сардинії з подругою Вітторією Черетті на цьому тижні.
Актор продемонстрував своє тіло без сорочки, а також підняв плавки, оголюючи злісну червону мітку на нозі - в той час як стурбована 26-річна Вітторія оглядала травму.
Леонардо Ді Капріо
Леонардо Вільгельм Ді Капріо (народився 11 листопада 1974 року) - легендарний голлівудський актор і продюсер.
Лауреат численних нагород, включно з премією "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премією Гільдії кіноакторів США (2016), трьома преміями "Золотий глобус" (2005, 2014, 2016), а також "Срібного ведмедя" (1997) Берлінського кінофестивалю, повідомляє "Вікіпедія".
Зірка "Титаніка" Лео виглядає на свій вік і навіть має невеликий животик. Папараці із задоволенням смакують невдалі кадри актора, який насолоджувався відпочинком.
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