"Пузатика" ДіКапріо з моделлю підловили на пляжі та зафіксували неприємний інцидент

Леонардо ДіКапріо відпочивав на яхті зі своєю подругою в Італії.

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Вітторія Черетті та Леонардо Ді Капріо відпочивають разом/ колаж: Главред, фото: instagram.com/vittoria, ua.depositphotos.com

49-річного американського легендарного актора і продюсера Леонардо Ді Капріо помітили на відпочинку в Італії.

Як змогли сфотографувати папараці таблоїда The Daily Mail, Леонардо Ді Капріо вжалила медуза, коли він насолоджувався черговим ідилічним днем на яхті на Сардинії з подругою Вітторією Черетті на цьому тижні.

Актор продемонстрував своє тіло без сорочки, а також підняв плавки, оголюючи злісну червону мітку на нозі - в той час як стурбована 26-річна Вітторія оглядала травму.

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Леонардо Ді Капріо Леонардо Вільгельм Ді Капріо (народився 11 листопада 1974 року) - легендарний голлівудський актор і продюсер.

Лауреат численних нагород, включно з премією "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премією Гільдії кіноакторів США (2016), трьома преміями "Золотий глобус" (2005, 2014, 2016), а також "Срібного ведмедя" (1997) Берлінського кінофестивалю, повідомляє "Вікіпедія".

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Зірка "Титаніка" Лео виглядає на свій вік і навіть має невеликий животик. Папараці із задоволенням смакують невдалі кадри актора, який насолоджувався відпочинком.

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