Філіп Кіркоров / колаж УНІАН і Deschide

Російського співака попспівака і закоренілого путініста Філіпа Кіркорова, який ще пару днів тому, 26, липня виступав в анексованому РФ Криму перед окупантами і називав їх "героями", не пустили в Молдову тамтешні прикордонники. Про це повідомляє портал Deschide.

"Діючи відповідно до встановлених протоколів, молдавською прикордонною поліцією було встановлено, що Умови дозволу на перетин державного кордону Філіпом Кіркоровим не були дотримані", – прокоментував ситуацію журналістам представник поліції Молдови.

З якою метою співак-путініст намагався потрапити до Молдови – невідомо. Але, цілком ймовірно, заради свого корпоративного концерту.

Як заявив російський ТБ-продюсер Дмитро Ашуров, відмова у в'їзді до Молдови стала для Кіркорова "особистим болючим ударом". За його словами, той завжди був тісно пов'язаний з цією країною і одного разу навіть продюсував молдавську виконавицю на конкурсі Євробачення.

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Нагадаємо, Філіп Кіркоров, який відмовчувався про війну в Україні, визначився зі своєю позицією. Співак вирішив провідати "трьохсотих" окупантів, яким поки пощастило вижити в Україні.

Кіркоров пішов по стопах інших артистів-путіністів Лепса, Петросяна і їм подібних - він особисто поспілкувався з солдатами, які вбивали або хотіли вбити українців.

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