"Філя - просто анатомічний феномен": Невзоров висміяв любов Кіркорова до окупантів

Кіркоров, Невзоров / скріншот

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров навідався в анексованому Росією Криму до поранених окупантів. Для загарбників концерт, назвавши вбивць і ґвалтівників українських жінок і дітей "героями".

Російський журналіст-опозиціонер Олександр Невзоров у своєму Telegram-каналі вирішив пояснити вчинок Кіркорова.

"Кіркоров винятковий дурень, але йому можна пробачити. Річ у тому, що в черепі кожної людини є так звані "резонатори", тобто порожнечі (лобова, клиноподібна та ін.) спів може дещо збільшити обсяг цих пустот. Виконання "зайкамоя" та інших шедеврів збільшило резонатори Кіркорова парадоксальним чином. Так що Філя не ідіот, а просто анатомічний феномен", – висміяв артиста Невзоров.

На відео, яким поділився журналіст, Кіркоров оспівав "подвиги" окупантів.

читайте такожКопія Кіркоров: співачка Стоцька поділилася рідкісними фото дітей"Передаю мій уклін ще раз за те, що ви робите. Найголовніше - повертайтеся до своїх родин живими, здоровими. Ранка залишиться, до весілля заживе. Ви не розумієте, які вони красені. Все у них вийде. Побажаємо їм здоров'я і щастя, а нам з вами – мирного неба над головою... Давайте відправимо все це в небеса, в землю, щоб не було нічого поганого, а нам залишився тільки один позитив. Все завдяки героїчним подвигам цих хлопців", - цинічно заспівав дифірамби кривавим загарбникам співак.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров, який відмовчувався про війну в Україні, визначився зі своєю позицією. Співак вирішив провідати "трьохсотих" окупантів, яким поки пощастило вижити в Україні.

Кіркоров пішов по стопах головних путіністів Лепса, Петросяна і їм подібних - він особисто поспілкувався з солдатами, які вбивали або хотіли вбити українців.

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