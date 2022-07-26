Кіркоров вирішив особисто підтримати окупантів, які вбивають українців

Співак визначився зі своєю позицією щодо війни в Україні.
Філіп Кіркоров, який відмовчувався про війну в Україні, визначився зі своєю позицією. Співак вирішив провідати "трьохсотих" окупантів, яким поки пощастило вижити в Україні.
Кіркоров пішов по стопах головних путіністів Лепса, Петросяна та їм подібних - він особисто поспілкувався з солдатами, які вбивали або хотіли вбити українців.
На опублікованому в мережі відео він говорить тихо, більше слухає те, що йому розповідає керівництво.
Нагадаємо, раніше Кіркоров анонсував поїздку на тимчасово окупований півострів.
"Вчора на концерти сталася магія. Ми разом стали єдиним цілим. Нам зараз, як ніколи важливо згуртуватися. Я тримаю шлях до Криму. Я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо буду чекати наших героїв", - сказав Кіркоров.
Він покликав на свої концерти військових, які заліковують поранення у кримських шпиталях. Однак він не розповів, як саме пораненим окупантам пробратися через натовп фанаток Кіркорова та потрапити на концерти.
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