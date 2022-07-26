Кіркоров вирішив особисто підтримати окупантів, які вбивають українців

Філіп Кіркоров / скріншот

Філіп Кіркоров, який відмовчувався про війну в Україні, визначився зі своєю позицією. Співак вирішив провідати "трьохсотих" окупантів, яким поки пощастило вижити в Україні.

Кіркоров пішов по стопах головних путіністів Лепса, Петросяна та їм подібних - він особисто поспілкувався з солдатами, які вбивали або хотіли вбити українців.

На опублікованому в мережі відео він говорить тихо, більше слухає те, що йому розповідає керівництво.

Кіркоров / скріншот

Нагадаємо, раніше Кіркоров анонсував поїздку на тимчасово окупований півострів.

"Вчора на концерти сталася магія. Ми разом стали єдиним цілим. Нам зараз, як ніколи важливо згуртуватися. Я тримаю шлях до Криму. Я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо буду чекати наших героїв", - сказав Кіркоров.

Він покликав на свої концерти військових, які заліковують поранення у кримських шпиталях. Однак він не розповів, як саме пораненим окупантам пробратися через натовп фанаток Кіркорова та потрапити на концерти.

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