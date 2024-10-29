"Провідниця Вірочка": Брежнєва у формі "Укрзалізниці" вийшла на популярний рейс

Пасажири не очікували, що чай їм носитиме ексВіаГра.

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Віра Брежнєва новини - Віра Брежнєва стала провідницею на Укрзалізниці / колаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

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Як Віра Брежнєва опинилася в уніформі провідниці на одному з рейсів "Укрзалізниці"

Яке відношення зірка має до залізниці

Українська співачка Віра Брежнєва з головою поринула в дуже милу ініціативу під назвою "Зірки на залізниці". Це не новий танцювальний проєкт і не реаліті-шоу.

Відомі українські медіаперсони на день беруть на себе роботу залізничників, щоб ті мали змогу відпочити у своє професійне свято (в Україні День залізничника 2024 року святкуватимуть 4 листопада - прим. редактора).

Так Брежнєва стала провідницею на рейсі "Київ-Жмеринка". Вона приміряла форму, перевіряла посадочні квитки, розносила білизну і чай, спілкувалася з пасажирами.

"Вас вітає "Укрзалізниця". Сьогодні ваша провідниця - я, Вірочка", - із широкою посмішкою заявила співачка на початку ролика, який з'явився в її блозі в Instagram.

"Хочу привітати усіх залізничників, побажати легкої дороги та сказати, що наші залізничники найкращі", - підсумувала свій насичений день на новій посаді артистка. Примітно, що робота на "Укрзалізниці" і справді могла стати долею Віри Брежнєвої, адже в юності вона навчалася в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту.

Дивіться відео з Вірою Брежнєвою в ролі провідниці рейсу "Київ-Жмеринка":

Хто така Віра Брежнєва? Віра Брежнєва - українська співачка, акторка і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-гурту ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію та обірвала зв'язки з країною-окупантом.

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