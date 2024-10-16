Віру Брежнєву "застукали" із загадковим чоловіком на тлі чуток про новий роман - фото

У жовтні 2023 року українська співачка Віра Брежнєва публічно оголосила про розлучення з продюсером Костянтином Меладзе після 8 років в офіційному шлюбі. А вже за рік, у вересні 2024-го, артистка натякнула на новий роман.
Тоді зірка похвалилася тим, як новий чоловік балує її романтичними знаками уваги. Особу загадкового залицяльника Брежнєва приховує.
Однак у її шанувальників з'явилася можливість роздивитися, який же вигляд має новий кавалер артистки. Фотографії від очевидців з'явилися на ТСН.ua.
Як повідомило джерело ТСН.ua, Брежнєва в компанії загадкового незнайомця відвідала один із ювілейних концертів гурту Океан Ельзи в київському Палаці спорту. Схоже, пара весело провела час на культурному заході.
Утім, достеменно невідомо, чи є чоловік, який супроводжував Віру на концерті, її новим бойфрендом. Джерело зазначило, що вони трималися стримано і "за ручки не були помічені".
Хто така Віра Брежнєва?
Віра Брежнєва - українська співачка, акторка і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-гурту ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію та обірвала зв'язки з країною-окупантом.
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