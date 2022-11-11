"Протитанкові гниди": актор з "Кварталу 95" висміяв фейки Кремля про українських "бойових комарів"

Актор з "Кварталу 95" висміяв фейки Кремля про українських "бойових комарів" / колаж УНІАН і скріншот з відео

Зірка студії "Квартал 95" Юрій Великий зняв нову серію свого пародійного міні-серіалу, присвяченого знущанням над пропагандою країни-агресора. Цього разу він поглумився над фейками російських пропагандистів про "біологічну зброю" і "бойових комарів" України.

У ролику актор перетворився на керівника делегації РФ в ООН Василя Небензі, який, власне, і озвучив фейк про створення біолабораторій в Україні. Далі, за допомогою монтажу, Великий зобразив ще одного російського дипломата, який буквально впадає в шок від безглуздих заяв російських окупантів.

"Постійний представник Росії при ООН Небензя розсмішив світову спільноту черговими казками про наміри України і заходу. Що нібито в березні на Херсонщині росіяни знайшли три безпілотники з ємностями, які можуть "поширювати заражених комарів". Ну що ж, підкинемо Небензі ще парочку ідей для його наступних спічів", — підписав своє відео на YouTube Великий.

Причому актор докрутив тези російської пропаганди до абсурду і ніс нісенітницю про протитанкових гнид, диверсійно-розвідувальних блохах, протипіхотних хробаків і іншу "повзучу зброю".

"У цій же лабораторії був виявлений інкубатор з виробництва агресивно-тактичних равликів, здатних нести на собі будиночок, повністю наповнений вибухівкою. У документах зазначено, що випробування вибухонебезпечних равликів почалися ще в 2012 році, щоб за 10 років равлики встигли доповзти до лінії фронту", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше в Росії говорили про "бойових українських гусей". Це сталося після того, як у Херсонській області російський літак зіткнувся в повітрі зі зграєю гусей. Очевидно, що кілька птахів мимоволі встали на шляху російської військової машини. Однак у РФ ця подія і стала основою для пропаганди.

Також раніше у Росії осоромилися з новим фейком про небезпечних кліщів. Так, Міністерство оборони РФ заявило, що американські фахівці в Україні нібито займалися вивченням іксодових кліщів - переносників цілого ряду особливо небезпечних інфекцій. Там запевнили, що нібито "кліщів збирали переважно на південному сході України, де розташовані природні осередки інфекцій, характерних для території Росії".

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