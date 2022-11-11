УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Протитанкові гниди": актор з "Кварталу 95" висміяв фейки Кремля про українських "бойових комарів"

11 листопада 2022, 14:28

Актор "Кварталу 95" Юрія Великий зняв пародію на представника РФ в ООН Василя Небензю, який озвучив фейк про створення біолабораторій в Україні.

Великий, пародія
Актор з "Кварталу 95" висміяв фейки Кремля про українських "бойових комарів" / колаж УНІАН і скріншот з відео

Зірка студії "Квартал 95" Юрій Великий зняв нову серію свого пародійного міні-серіалу, присвяченого знущанням над пропагандою країни-агресора. Цього разу він поглумився над фейками російських пропагандистів про "біологічну зброю" і "бойових комарів" України.

У ролику актор перетворився на керівника делегації РФ в ООН Василя Небензі, який, власне, і озвучив фейк про створення біолабораторій в Україні. Далі, за допомогою монтажу, Великий зобразив ще одного російського дипломата, який буквально впадає в шок від безглуздих заяв російських окупантів.

"Постійний представник Росії при ООН Небензя розсмішив світову спільноту черговими казками про наміри України і заходу. Що нібито в березні на Херсонщині росіяни знайшли три безпілотники з ємностями, які можуть "поширювати заражених комарів". Ну що ж, підкинемо Небензі ще парочку ідей для його наступних спічів", — підписав своє відео на YouTube Великий.

Причому актор докрутив тези російської пропаганди до абсурду і ніс нісенітницю про протитанкових гнид, диверсійно-розвідувальних блохах, протипіхотних хробаків і іншу "повзучу зброю".

"У цій же лабораторії був виявлений інкубатор з виробництва агресивно-тактичних равликів, здатних нести на собі будиночок, повністю наповнений вибухівкою. У документах зазначено, що випробування вибухонебезпечних равликів почалися ще в 2012 році, щоб за 10 років равлики встигли доповзти до лінії фронту", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше в Росії говорили про "бойових українських гусей". Це сталося після того, як у Херсонській області російський літак зіткнувся в повітрі зі зграєю гусей. Очевидно, що кілька птахів мимоволі встали на шляху російської військової машини. Однак у РФ ця подія і стала основою для пропаганди.

Також раніше у Росії осоромилися з новим фейком про небезпечних кліщів. Так, Міністерство оборони РФ заявило, що американські фахівці в Україні нібито займалися вивченням іксодових кліщів - переносників цілого ряду особливо небезпечних інфекцій. Там запевнили, що нібито "кліщів збирали переважно на південному сході України, де розташовані природні осередки інфекцій, характерних для території Росії".

Інші новини:

Юрій Великий новини України новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:57

Україна повертає Херсон: ЗСУ в місті, військам РФ слід негайно здаватися - ГУР

15:56

Полковник у відставці розповів, чи зміняться перспективи переговорів з РФ після битви за ХерсонВідео

15:36

Битва за Херсон тільки починаєтьсяПогляд

15:34

Зеленський терміново провів Ставку щодо ситуації на ХерсонщиніВідео

15:28

"Йде військова робота, важка і потужна": у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у ХерсоніВідео

Реклама
15:24

"Мені неприємно все, що відбулося": Дантес емоційно оцінив роман Дорофєєвої і КацурінаВідео

15:20

Маша Єфросиніна розповіла, що допомагає тримати психіку під час війниВідео

15:19

ЗСУ в центрі Херсона підняли прапор: всі подробиці легендарного звільнення від окупантівВідео

15:12

Молодий український артист став новим протеже Потапа

15:02

Медведєв марно спробував вгамувати росіян, розлючених поразкою в ХерсоніВідео

14:54

"Вони можуть завести нас у пастку": Ільницький про складність контрнаступу на ХерсонщиніВідео

14:44

Тисячі військових РФ заблоковані: Арестович прогнозує потужні результати ЗСУ на ХерсонщиніВідео

14:28

"Протитанкові гниди": актор з "Кварталу 95" висміяв фейки Кремля про українських "бойових комарів"Відео

14:02

Нардеп Лещенко знову холостяк: діджейка Настя похвалилася наступним бойфрендом

13:56

"Іншого шляху немає": полковник у відставці розповів, чи доведеться ЗСУ добивати ворога у Москві

13:54

ЗСУ зайшли до Херсона - нардеп

13:50

Маша Єфросиніна назвала опальну зірку, яка задонатила на благодійність найбільшеВідео

13:50

Гороскоп на завтра 12 листопада: Козерогам - успіх у справах, Близнюкам - образи

13:25

Як зробити обігрівач зі свічки та керамічних горщиків: покрокова інструкція та відеоВідео

13:09

"Це ідея Суровікіна і рішення Шойгу": Пєсков спробував зняти з Путіна провину за Херсонський провал

Реклама
12:50

Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ броньований автомобіль

12:48

Путін відмовився виступати на G20 навіть онлайн: у Кремлі озвучили "відмазки"Відео

12:39

Із сім'ї вижила лише дитина: російська ракета вбила в Миколаєві цілу сім'юФото

12:37

У Києві скасували екстрені відключення світла: графіки знову в силіВідео

12:36

Російські війська могли підготувати пастки для ЗСУ в Херсоні - ВВС

12:31

Зрадницький гудзик: груди Надії Мейхер вирвалася з блузи

12:17

Путін хоче завдати масованого ракетного удару по Україні: ЗМІ з'ясували цілі й дати

11:52

Популярний сайт з вакансіями Layboard.com перетворюється на соціальну мережу новости компании

11:43

"Допомога дається дозовано": експерт пояснив, чому Захід зволікає зі зброєю для УкраїниВідео

11:40

Як часто можна фарбувати волосся: зберігаємо блискучу шевелюру і приховуємо недоліки

11:39

Путіну через посередника запропонували мир з Україною: ЗМІ назвали 8 пунктів договору

11:03

"Почнуть просити вибачення": Джигурда закликає "пощадити" Пугачову і Галкіна

10:55

"Психоз і все, що витікає": "путіністка" Кудрявцева ниє про своє слабеньке здоров'я

10:39

Під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст - ЗМІВідео

10:38

"Будь-якому Путіну приходить кінець": Маша Машкова зробила оптимістичну заяву

10:11

У Мелітополі прогримів вибух у будинку, в якому жив колаборант

10:07

Терористка Чичеріна озвучила свою версію виникнення слова ХерсонВідео

10:03

"Все не так безхмарно, як здається": начштабу УДА розповів про хитрощі окупантів у ХерсоніВідео

09:40

Який манікюр зробити на Новий рік 2023: 5 чудових ідей для гарного настроюФото

09:30

Вірменія не жертва. Чому в конфлікті з Азербайджаном не може бути аналогій з українською трагедією

Реклама
09:25

Як зберегти заощадження: експерти пояснили, чи варто скуповувати долари

09:09

"В американському істеблішменті є консенсус": експерт назвав умову прямого втручання США у війнуВідео

09:05

Захід не "затягує" війну - він просто не був до неї готовийПогляд

09:01

Гороскоп на сьогодні 11 листопада: Рибам посміхнеться удача у всьому, а Діву чекають конфлікти

08:52

"Я не очікувала від неї такого": Вовк накинулася на Пугачову після наїзду на РотаруВідео

08:49

Взимку ЗСУ поповнять тисячі бійців з досвідом навчання у Британії - міністр оборониВідео

08:48

"Перемога в Херсоні не буде останньою": ЗСУ можуть продовжити контрнаступ взимку - ISW

08:30

Допоки не гасне світло: як зробити повербанк своїми рукамиВідео

08:22

Байден поставив ультиматум Путіну і назвав умову закінчення війни в УкраїніВідео

08:00

Росія повторить долю СРСР: вона остаточно розвалиться, наступника Путіна не буде - ЯковенкоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти