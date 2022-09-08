"Якось тривожно мені": побитий Соловйов впав у депресію через успіхи ЗСУ

Російського пропагандиста Соловйова, імовірно, побили / скріншот

Російський пропагандист Володимир Соловйов з'явився в ефірі з розбитим обличчям. Він зізнався, що йому тривожно через успіхи Збройних сил України у війні, яку розв'язала країна-агресорка Росія.

Крім депресивного стану у Соловйова з'явилися ще й синці на обличчі. Один з них був розташований під оком, ще кілька – на носі та лобі. Російський Telegram-канал Baza пише, що синці у кремлівського "рупора" могли з'явитися через спаринги по "безконтактному бою", які нібито відбулися минулого тижня. У Мережі ж припускають, що Соловйову "прикрасила" обличчя Алла Пугачова.

Хто б не побив Соловйова, на пропагандиста це явно вплинуло. Замість своїх звичайних хвацьких промов з погрозами Соловйов засмучено заявив, що йому "тривожно". Він засмутився, що ЗСУ знищують російські позиції в Херсонській та Харківській областях.

"Якось тривожно мені все одно. Звичайно, хочеться, щоби наші лише тиснули, лише наступали, але в житті так не буває. Важливо, чим все закінчиться",-визнав топ-пропагандист, опустивши погляд.

Як повідомляв Главред, раніше пропагандист Володимир Соловйов закотив низькопробну істерику у своїй передачі на телеканалі "Росія 1". Цього разу він порівняв німецького канцлера Олафа Шольца з диктатором Гітлером.

Раніше італійський журналіст Алессандро Салюсті у прямому ефірі назвав російського пропагандиста Володимира Соловйова нецензурним словом. Це сталося під час включення з Москви.

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