Прощай, Заливако: після розриву з холостяком Анна Богдан розсекретила, з ким проводить відпустку

Анна Богдан розповіла, з ким відпочиває замість Михайла Заливако / instagram.com/hannastorozhuk

Модель, туристичний агент, блогерка і переможниця 11 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк Анна Богдан розлучилася з Михайлом Заливако в самий розпал війни.

Важкий розрив і жах, який приніс в Україну російський окупант, виснажили дівчину, і вона прийняла рішення відправитися в подорож. Спершу Богдан поїхала до Хорватії, де провела, споглядаючи пейзажі і відпочиваючи на пляжі, близько двох тижнів.

Тепер вона попрямувала до Великобританії - вже відвідала Англію і зараз знаходиться в Шотландії. На сторінці Богдан Instagram час від часу з'являються натяки на те, що дівчина більше не самотня.

Однак, за її власними словами, подорожує вона з подругою, а не з коханим. Проте вона не заперечує той факт, що коханий є. На питання від підписників "У вас з'явився новий хлопець?" блогерка відповіла, що новий не з'явився.

Тепер шанувальники гадають, чи варто припускати, що повернувся "старий" - "холостяк" Михайло Заливако.

Анна Богдан розповіла, з ким відпочиває замість Михайла Заливако / instagram.com/hannastorozhuk

Раніше український бізнесмен і головний герой 11 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк Михайло Заливако розкрив причину, по якій його пара з Анною Богдан розпалася.

Дівчина, в свою чергу, під час відпочинку в Хорватії засвітила нового кавалера після розриву з холостяком.

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