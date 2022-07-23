Недовго горювала: Анна Богдан у червоному бікіні показала нового кавалера після розриву з холостяком

Дівчина швидко знайшла заміну Михайлу Заливако.
Модель, туристичний агент, блогерка і переможниця 11 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк Анна Богдан місяць тому потрясла шанувальників новиною про розставання з Михайлом Заливако. Відносини ідеальної пари виявилися не такими вже й прекрасними.
"Зализувати рани" дівчина вирушила до Хорватії, звідки на своїй станиці в Instagram постить дуже літні фото. Однак відпочиває Богдан не одна.
На одній зі сторіс, блогерка показала, як сидить у місцевому ресторанчику, попиваючи прохолодне біле вино. Вона зняла, як цокається з кимось, і друга рука виявилася чоловічою.
Шанувальники і раніше підозрювали, що Богдан більше не самотня. Раніше вона показувала розкішні букети квітів від загадкового шанувальника.
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Нагадаємо, раніше Анна Богдан після року відносин оголосила про розставання з бізнесменом Михайлом Заливако. Дівчина стала переможницею 11 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк, в якому Заливако був головним героєм.
Після цього блогерка розповіла, що вкрала у холостяка велику цінність, яка тепер гріє її ночами.
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