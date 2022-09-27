Прощавай, Ліллібет: британська королівська сім'я оголосила про завершення жалоби за королевою

Королівська сім'я оголосила про завершення жалоби за королевою Єлизаветою II / instagram.com/theroyalfamily

8 вересня 2022 року в своєму замку Балморал після 70-ти років на британському престолі померла королева Єлизавета II. Вона була похована поруч з чоловіком, принцом Філіпом Единбурським, молодшою сестрою Маргарет, і батьками-королем Георгом VI і королевою-консортом Єлизаветою у Віндзорському замку, в каплиці Святого Георга через 11 днів, 19 вересня.

Спадкоємець Єлизавети, принц Чарльз Уельський, відразу після офіційного оголошення про її смерть, прийняв на себе обов'язки короля Сполученого королівство під ім'ям Чарльза III.

Сьогодні на офіційних сторінках в соціальних мережах з'явилося оголошення про завершення національного трауру по королеві Єлизаветі II - країна і британська королівська сім'я повертаються до звичайного життя через всього 19 днів після того, як монархиня пішла у засвіти.

"Період Королівського трауру після смерті Її Величності Королеви Єлизавети підійшов до кінця. Ми будемо як і раніше висвітлювати роботу короля, королеви-консорта та інших членів королівської сім'ї, а також пам'ятати про життя і роботу королеви Єлизавети", - свідчить заява.

Вона було проілюстрована першим офіційним фотопортретом Єлизавети в статусі королеви. Її голову прикрашає одна з її найулюбленіших тіар (під назвою "Від дівчат Великобританії та Північної Ірландії" або "Весільна"), яка стала її весільним подарунком від її бабусі Марії Текської.

Королівська сім'я оголосила про завершення жалоби за королевою Єлизаветою II / instagram.com/theroyalfamily

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2021 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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