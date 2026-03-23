Помер зірка серіалу "Клон" — подробиці та причина смерті

Жука Де Олівейра пішов з життя через п’ять днів після свого Дня народження.

Жука Де Олівейра помер — причина смерті зірки серіалу "Клон"

Хто такий Жука Де Олівейра

Від чого помер Жука Де Олівейра

Бразильський актор, режисер і драматург Жука Де Олівейра помер у 91 рік 21 березня 2026 року. Його смерть підтвердила в офіційній заяві виданню TV Globo родина артиста.

"З сумом повідомляємо про смерть актора, письменника та режисера Жуки де Олівейри, яка сталася рано вранці 21 березня 2026 року у віці 91 року. Визнаний одним із найвидатніших імен у бразильському виконавському мистецтві, Жука де Олівейра побудував солідну та шановану кар'єру в театрі, на телебаченні та в кіно", — повідомляє пресслужба.

Де Олівейра був госпіталізований до лікарні Сіріо-Лібанес у Сан-Паулу 13 березня. Смерть актора настала внаслідок пневмонії, ускладненої серцевим захворюванням.

На його рахунку понад 30 ролей у серіалах і 60 — у кіно та театрі. Найвідоміша робота Жуки Де Олівейри — роль доктора Аугусту Албієрі в серіалі "Клон". Саме він за сюжетом створив клона Лукаса на згадку про смерть його брата-близнюка Діогу.

Жука Де Олівейра в серіалі "Клон"

