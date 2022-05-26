Пропутінський циркач Едгард Запашний наїхав на Потапа та Настю Каменських

Едгард Запашний наїхав на Потапа за погрози на адресу рашистських артистів / Колаж

Циркач, фанат великих кішок і путіна Едгард Запашний схвалює вбивство мирних жителів України і цілком підтримує військове вторгнення рф в Україну.

Войовничий рашист і любитель висмикувати слова з контексту вирішив блиснути дотепністю і відповісти Олексію 'Потапу' Потапенко на випад українського музиканта в бік "колишніх колег" - Народного артиста України Баскова, одеситки Доліної та ін. Їм Потап пообіцяв, що закличе їх до відповіді, якщо вони колись зустрінуться за лаштунками, за те, що вони схвалюють війну в Україні та геноцид українців.

Запашний, очевидно, довго не міг знайти, до чого причепитися, тому вирішив "вколоти" українського музиканта і його дружину тим, що їм заборонили виступати в росії 50 років.

"На сьогоднішній день на нього, на його дружину, таку ж хайпожорку, Настю Каменських складено протокол, що обмежує їх в'їзд на територію росії протягом наступних 50 років. Якщо це обмеження знімуть, то у Потапа з'явиться можливість купити квитки на концерти Олега Газманова і, можливо, після цього зайти за лаштунки і попросити у нього автограф", - заявив циркач.

Чи сумує Потап без автографа рашиста Газманова, поки не відомо.

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Раніше російська актриса Лія Ахеджакова, яка неодноразово висловлювалася на підтримку України і відкрито засуджувала злочинні дії Путіна, прокоментувала довічне ув'язнення російського окупанта Вадима Шишимарина.

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