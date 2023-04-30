Пропав капелюх з грошима: Кондратюк згадав, як на "Караоке на Майдані" приходив Янукович

Продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк згадав, як до нього на шоу "Караоке на Майдані" в середині нульових приходив Віктор Янукович.

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Ігор Кондратюк та Віктор Янукович / Колаж фото УНІАН

Легендарний український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк згадав, як до нього близько двадцяти років тому на шоу "Караоке на Майдані" приходив Віктор Янукович ‒ у майбутньому президент-втікач, а тоді прем'єр-міністр. Спогадами шоумен поділився з учасниками YouТube-проєкту STAND UP Battle Club.

Це був спеціальний дитячий випуск програми, але в ефірі його так і не показали. Причому з абсурдної причини. Продюсери шоу, каже Кондратюк, вгледіли двозначність у пісеньці "У траві сидів коник" ‒ нібито глядачі могли побачити в слові "сидів" натяк на кримінальне минуле Януковича.

"Я кажу: "Дитяча пісня, Ви там взагалі поїхали?". Мені кажуть:"Ні, нам сказали чітко ніяк не компрометувати Януковича". Я кажу: "Нічого, що Янукович стояв і аплодував під час того, як хлопчик виконував цю пісню?". Мені відповіли: "Він не розумів, що робить, а нас за це можуть поиметь", – розповів шоумен.

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Більше того, як каже Кондратюк, на тій же програмі зник легендарний капелюх "Караоке на Майдані", в які учасники шоу збирали гроші від глядачів. І так співпало, що саме після візиту Януковича, а він був відомий з юності своїми крадіжками головних уборів, один з "грошових" капелюхів пропав.

"Коли ми зібралися і вийшли на наступну передачу, мені редактор каже: "Ігор, у нас зник капелюх". А тоді була якраз фішка, що Янукович двічі судимий і типу тирив шапки по молодості. У нас реально на тих зйомках зник капелюх і не було його два роки. Поки на передачу не прийшла дівчина, яка виступала в тій передачі ще школяркою, а прийшла студенткою, вона там програла, і сказала: "Я забрала, я на фарт". Кажу:" нічого, що ми тут два роки думаємо, що це Янукович вкрав ще один капелюх", – зі сміхом згадує він.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк говорив - він хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії.

Причому, каже Кондратюк, заборона повинна торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля ‒ за типом фронтмена рок-групи "Машина часу" Андрія Макаревича.

До того Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитайте: "Чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їх "селеб", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що "Путін хороший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014-го всіх "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився він.

Дивіться інтерв'ю з Ігорем Кондратюком:

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