"Жували соплі і говорили, що Путін хороший": Кондратюк розсваяв усіх зірок, які підтримали російську агресію

Ігор Кондратюк / УНІАН

Відомий український продюсер, шоумен і телеведучий Ігор Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна. Про це він написав у соціальній мережі Facebook.

"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитаєте: "Чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їхніх "селебів", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що" Путін хороший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014-го всіх "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що всесвітньо відома співачка Мадонна виступила на підтримку України.

На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що "безглузде і жадібне" вторгнення Росії в Україну має бути зупинено.

Пізніше свою підтримку Україні в боротьбі проти російських окупантів висловило Сімейство Кардашьян-Дженнер - на своїх сторінках в Instagram на багатомільярдну аудиторію.