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"Бажаю, щоб він відв'яв від мого життя": Козловський прокоментував свою сварку з Кондратюком

31 грудня 2022, 12:51
Віталій Козловський зізнався, що шкодує про свій виступ в РФ в 2018 році і прокоментував свій 12-річний конфлікт з Ігорем Кондратюком.
Кондратюк, Козловський
Віталій Козловський прокоментував свою сварку з Ігорем Кондратюком / колаж фото УНІАН

Співак Віталій Козловський відверто зізнався, що шкодує про свій виступ у країні-агресорі, РФ, у 2018 році. Про це він розповів в інтерв'ю Олегу Борисову на телеканалі дім.

"Я був у розмитій свідомості своїх реалій з 2014. Якого рожна я поїхав до Москви в 2018 році на 9 травня? Не розумів, що відбувається на сході України. Перед поїздкою я спілкувався з друзями у Львові. Кажу: "Кличуть до Москви. Платять бабки. Що робити?". Мені сказали: "Та ясно, що їдь. Заробити гроші". Коли зараз мені прилітає за мою необізнаність, я навіть не можу на це ображатися. Я розумію, що чинив неправильно", — каже виконавець.

Козловський також каже, що мріє закінчити багаторічний конфлікт зі своїм експродюсером Ігорем Кондратюком, якому не виплатив величезну суму грошей.

"Я не поважаю людей, які роками кошмарять інших людей. Конфлікт триває з 2012. Я не можу спокійно реагувати на цю людину. Він-для мене не людина. Я перед ним молокосос. Я його не поважаю. За все подякував. Але людина вже 10 років робить тобі [фекалії – Главред]. Вже нема за що, не дякую йому, перестав. Кондратюку бажаю, щоб він відв'яв від мого життя, знайшов корінь щастя, допомагав іншим людям. У мене немає зараз грошей, щоб йому віддати. Всі гроші, які зараз заробляю — це трохи собі на життя і на можливість створювати патріотичний контент сьогодні. Забери свої позови я вже не чіпаю тих пісень, які створювали разом. Записував на себе їх. Роками потім відповідаєш за те, що пішов на поводі у натовпу і виконав пісню", — підсумував співак.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк говорив - він хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії.

Причому, каже Кондратюк, заборона повинна торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля ‒ за типом фронтмена рок-групи "Машина часу" Андрія Макаревича.

До того Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитайте: "Чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їх "селеб", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що "Путін хороший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014-го всіх "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився він.

Інші новини:

Віталій Козловський Ігор Кондратюк новини шоу бізнесу
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