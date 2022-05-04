На Маргариту Симоньян готують позов за наклеп на адресу Галкіна та Пугачової / Колаж

Зовсім скоро російська пропагандистка Маргарита Симоньян може постати перед судом за позовом про образу честі і гідності.

Впливові друзі і шанувальники Алли Пугачової і Максима Галкіна сприйняли її публічні наклепи на зіркове подружжя, як особисту образу, і не мають наміру спускати їй "на гальмах" її образливі зауваження.

Раніше Маргарита Симоньян в прямому ефірі розповіла, що шоумен та комік Максим Галкін, який відкрито критикує військову політику росії і засуджує війну в Україні, використовує Примадонну як прикриття своєї гомосексуальної орієнтації, і їх шлюб - банальний розрахунок.

"Над Симоньян і Ко нависла грозова хмара серйозного судового розгляду. Готується колективний позов за звинуваченням у наклепі та захисті честі та гідності",- йдеться в коментарі МК.ру.

До судової відповідальності пропагандистський рот Кремля притягнуть впливові шанувальники Алли Борисівни і Максима, серед яких є і маститі, впливові юристи, які зголосилися контролювати цю справу.

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Раніше на захист Максима Галкіна і Алли Пугачової встала їх давня подруга, співачка Лайма Вайкуле, яка відзначила невисокий рівень інтелекту Симоньян.

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