УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Пропагандистку Симоньян "покарають" за наклеп на Галкіна та Пугачову їх високопоставлені друзі

4 травня 2022, 03:17

Журналістка недооцінила впливовість зіркового подружжя в РФ навіть після їх від'їзду.

false
На Маргариту Симоньян готують позов за наклеп на адресу Галкіна та Пугачової / Колаж

Зовсім скоро російська пропагандистка Маргарита Симоньян може постати перед судом за позовом про образу честі і гідності.

Впливові друзі і шанувальники Алли Пугачової і Максима Галкіна сприйняли її публічні наклепи на зіркове подружжя, як особисту образу, і не мають наміру спускати їй "на гальмах" її образливі зауваження.

Раніше Маргарита Симоньян в прямому ефірі розповіла, що шоумен та комік Максим Галкін, який відкрито критикує військову політику росії і засуджує війну в Україні, використовує Примадонну як прикриття своєї гомосексуальної орієнтації, і їх шлюб - банальний розрахунок.

"Над Симоньян і Ко нависла грозова хмара серйозного судового розгляду. Готується колективний позов за звинуваченням у наклепі та захисті честі та гідності",- йдеться в коментарі МК.ру.

До судової відповідальності пропагандистський рот Кремля притягнуть впливові шанувальники Алли Борисівни і Максима, серед яких є і маститі, впливові юристи, які зголосилися контролювати цю справу.

читайте такожУ Кремлі стурбовані антивоєнними висловлюваннями російського шоу-бізнесу

Раніше на захист Максима Галкіна і Алли Пугачової встала їх давня подруга, співачка Лайма Вайкуле, яка відзначила невисокий рівень інтелекту Симоньян.

Інші новини:

viber
шоу-бізнес Алла Пугачова Максим Галкин Маргарита Симонян новини шоу бізнесу
Реклама
Популярне
Україна "попливе": синоптики попередили про різку зміну погоди і похолоданняУкраїна "попливе": синоптики попередили про різку зміну погоди і похолодання Катував і розстрілював беззбройних зі зв'язаними руками: названо ім'я бучанського катаКатував і розстрілював беззбройних зі зв'язаними руками: названо ім'я бучанського ката Замість потепління в Україну прийде холод, грози і шквали - прогноз погоди на перші дні травняЗамість потепління в Україну прийде холод, грози і шквали - прогноз погоди на перші дні травня Сабуров поплатився за жарти про мертвих українок: після "стусана" в Ізраїлі його відшили в рідному КазахстаніСабуров поплатився за жарти про мертвих українок: після "стусана" в Ізраїлі його відшили в рідному Казахстані Допомагають вищі сили: названі 5 знаків улюбленців фортуниДопомагають вищі сили: названі 5 знаків улюбленців фортуни
Підтримайте Главред

Останні новини

04:10

Бережіть врожай: Україну атакують заморозки та похолодання

03:48

Дав карт-бланш на звірства армії РФ: експерт пояснив збочений потяг Путіна до вбивств чужими рукамиВідео

03:17

Пропагандистку Симоньян "покарають" за наклеп на Галкіна та Пугачову їх високопоставлені друзі

02:45

Смерть Путіна може не зупинити війну: експерт пояснив, чого чекати після усунення диктатора

01:31

Експерт пояснив, чому колосальні втрати у війні в Україні не зупиняють окупантів

Реклама
00:51

Прикмети на 4 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:20

Росія повинна повернутися до кордонів до 24 лютого - ЗеленськийВідео

00:19

"Україна їм не під силу": Зеленський висловився щодо нових ракетних ударів орків

00:02

Єрмак різко відреагував на найпотужніший ракетний обстріл України з початку війниВідео

03 травня, вівторок
23:32

"Деградація системи": Собчак розкритикувала Лаврова за його висловлювання про євреїв

23:24

Арестович розповів, як російський окупант в Україні епічно підірвав БТР з собою і армією ПутінаВідео

23:13

Ракетний удар по Закарпаттю: пошкоджено залізничну підстанцію в курортному Воловці

23:02

"Щоб не плутали з росіянами": онуки колаборантки Єгорової заговорили українською мовою

22:58

Знаменитий британський співак потужно підтримав Україну перед мільйонною публікоюВідео

22:55

Орки обстріляли Сумську область системами залпового вогню та мінометамиВідео

22:54

Росія та Путін не збираються зупиняти війну: в МЗС України відповіли на ініціативу Папи РимськогоВідео

22:14

Моторошна ДТП на Рівненщині: автобус зіткнувся з бензовозом, багато жертв

22:04

ЗСУ влаштували "гарячий душ" окупантам і ліквідували цілу колонуВідео

21:38

Наслідки потужних ракетних ударів: на під'їздах до Львова затримуються потяги

21:36

Ґвалтували трубою та колючим дротом: розвідка перехопила розповідь окупанта про тортури українцівВідео

Реклама
21:23

Данілов попередив українців про тривалу війну з РФВідео

21:08

Гаряча фаза близько 4-5 місяців і бої до 2023 року: Жданов зробив прогноз щодо війни РФ проти УкраїниВідео

20:51

Моторошний гул і вибухи: Росія запустила ракети по КиєвуВідео

20:46

У Львові пролунали потужні вибухи, які чули в центрі міста

20:29

Нова битва з окупантом: астролог склала гороскоп для України на травень та розповіла про перемогуВідео

20:23

Віталій Портников. Чи воюватимуть казахи проти українцівВідеоблоги

20:13

Як переселенцям отримати допомогу в Україні: основні програмиВідео

20:05

Армія України розтрощила бригаду військ Росії: ворог втратив 60% особового складу - Генштаб ЗСУВідео

19:41

Російський народ-людожер: чому війна неминуче спалахне і всередині РосіїПогляд

19:38

"Діти пили сечу": Усик шокувала новими подробицями війни за МаріупольВідео

19:30

У Кремлі стурбовані антивоєнними висловлюваннями російського шоу-бізнесу

19:24

Допомагають вищі сили: названі 5 знаків улюбленців фортуни

19:24

Чим закінчиться війна в Україні та що чекає на Путіна і Росію – чат із Володимиром В’ятровичем

19:22

Орки обстріляли коксохімічний завод в Авдіївці, багато загиблих

19:14

Українська телеведуча оголосила жалобу - вона втратила брата-героя на фронтіВідео

19:03

Захід допоміг ЗСУ - на війні в Україні будуть зміни протягом двох тижнів - ГайдайВідео

19:00

"Неприємно буде читати погане про тата": Логунова розповіла, як розлучається зі Ступкою

19:00

Коханка Путіна Кабаєва знову вагітна: у Росії шокували деталямиВідео

18:35

Українські архітектори створять комплексний довідник післявоєнної відбудови міст

18:25

Путін почав війну на знищення, але не України, а РосіїПогляд

Реклама
18:17

Ведучий Модного вироку засудив імперіалістичні погляди Кремля та війну в Україні

18:11

Спека повертається: синоптики розповіли, де в Україні різко потеплішаєВідео

17:49

Данілов заявив – що Угорщина знала про плани РФ щодо України - Будапешт відповів різким звинуваченнямВідео

17:05

ЗСУ знищили на Півдні пункт управління російським військом і 3 склади з боєприпасамиВідео

16:54

"З нами поводилися гірше, ніж з собакою": автор фрази про російський корабель шокував про полон в РФВідео

16:49

День везіння і удачі: який стане найщасливішим в травні для кожного знака зодіаку

16:47

Путін не може дозволити собі не перемогти в Україні: чому ядерний удар можливий і саме по КиєвуПогляд

16:44

"До мрії ще далеко": дружина Холостяка Квіткова похвалилася фігурою

16:21

В Україні заборонили партії, що підтримують Росію: "за" проголосували і нардепи, обрані від ОПЗЖВідео

16:20

Розстріляні, побиті, заморені голодом: експертиза встановила точні причини смерті ірпінцівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти