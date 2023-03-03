"Стався крововилив": Данилку довелося скасувати концерти Сердючки через серйозну хворобу

Андрій Данилко, якого знають завдяки сценічному образу Вєрки Сердючки, переніс свій концерт у Талліні (Естонія), запланований на 5 березня.

Андрій Данилко / Колаж фото УНІАН

Легендарний український комік і попвиконавець Андрій Данилко (він же - Вєрка Сердючка) змушений був перенести свій виступ в Талліні (столиця Естонія), запланований на 5 березня. Про причину скасування концертів (важка форма ларингіту у музиканта) повідомляє естонське видання Limon.

"У Андрія Данилка на тлі ларингіту, стався крововилив в голосову зв'язку. Це небезпечний стан, що потребує серйозного лікування і повному голосовому спокої протягом декількох тижнів", – поділилися помічники зірки з журналістами.

Як виявилося пізніше, через хворобу артиста був скасований і перенесений не тільки концерт в Естонії, а також дати всього європейського туру Сердючки. Все через різке погіршення стану здоров'я виконавця.

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Сам Данилко поки свій стан ніяк не коментував і з шанувальниками з цього приводу не зв'язувався.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко висловив думку, що правляча верхівка РФ насправді - всього лише безвольні маріонетки, а всю владу президент-диктатор зосередив виключно у своїх руках.

Зокрема таке враження справляють костюми і мундири на офіційних особах РФ, які надіті на них на офіційних заходах. За словами Данилка, виглядають вони, ніби зняті з чужого плеча.

До того Данилко розповів, чому, на його погляд, диктатор Путін почав війну в Україні.

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