Вєрка Сердючка розбовкала діагноз Андрія Данилка

Українському музиканту Андрію Данилку доводиться ділити зі своїм сценічним "я" сторінки в соціальних мережах. І якщо Данилко - людина стримана і здебільшого мовчазна, то Вєрка Сердючка - дама, яка за словом в кишеню не полізе.
Зараз артист їздить з благодійними концертами по Європі, і в ЗМІ ні-ні, та проскакують новини про серйозну хворобу артиста. Але тут втрутилася Вєрка, і пролила світло на справжній стан речей.
На сторінці Сердючки і Данилка в Instagram з'явився пост-подяка відвідувачам концерту в Барселоні. Завдяки йому і з'ясувалося, що Андрій Данилко виходить на сцену хворим, але не відмовляє своїм шанувальникам в можливості насолодитися незабутнім шоу.
Артист вже більше тижня страждає ларингітом (запалення гортані). Зазвичай хвороба супроводжується високою температурою, болем в горлі і охриплим голосом. Проте Данилко продовжує виходити на сцену незважаючи на погане самопочуття. І щиро дякує кожному глядачеві за увагу.
"Барселона, ви просто ❤️! Вибачаємось за голос, не встигли вилікувати ларингіт, на жаль ... Україна переможе!" - пише музикант у соціальних мережах.
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