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Вєрка Сердючка розбовкала діагноз Андрія Данилка

20 лютого 2023, 20:07
Більше тижня артист, перемагаючи біль, виводить Сердючку та її команду на сцену.
Вєрка Сердючка з мамою
Андрій Данилко не скасовує концерти, незважаючи на хворобу / instagram.com/v_serduchka

Українському музиканту Андрію Данилку доводиться ділити зі своїм сценічним "я" сторінки в соціальних мережах. І якщо Данилко - людина стримана і здебільшого мовчазна, то Вєрка Сердючка - дама, яка за словом в кишеню не полізе.

Зараз артист їздить з благодійними концертами по Європі, і в ЗМІ ні-ні, та проскакують новини про серйозну хворобу артиста. Але тут втрутилася Вєрка, і пролила світло на справжній стан речей.

На сторінці Сердючки і Данилка в Instagram з'явився пост-подяка відвідувачам концерту в Барселоні. Завдяки йому і з'ясувалося, що Андрій Данилко виходить на сцену хворим, але не відмовляє своїм шанувальникам в можливості насолодитися незабутнім шоу.

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Артист вже більше тижня страждає ларингітом (запалення гортані). Зазвичай хвороба супроводжується високою температурою, болем в горлі і охриплим голосом. Проте Данилко продовжує виходити на сцену незважаючи на погане самопочуття. І щиро дякує кожному глядачеві за увагу.

"Барселона, ви просто ❤️! Вибачаємось за голос, не встигли вилікувати ларингіт, на жаль ... Україна переможе!" - пише музикант у соціальних мережах.

Раніше українська акторка Анна Саліванчук розповіла про операцію, яка їй належить після сильного падіння - вже в лікарні їй діагностували струс мозку і перелом носа, а результати аналізів здалися лікарям підозрілими.

Також латвійська співачка Лайма Вайкуле показала своє справжнє волосся без перуки - після чуток про рецидив онкології артистці приписують різні симптоми, аж до облисіння.

Інші новини:

шоу-бізнес Вєрка Сердючка Андрій Данилко новини шоу бізнесу
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