"Чоловік повірив, що він - Месія": Андрій Данилко розповів, чому Путін розв'язав війну в Україні

Андрій Данилко розповів, чому Путін напав на Україну / УНІАН

Народний артист України, співак Андрій Данилко розповів в інтерв'ю для шоу Говорящие Головы, чому, на його погляд, Путін почав війну в Україні.

Зараз багато хто розділився: одні вважають, що у військовому вторгненні і жахах, які творять окупанти на українській землі винен особисто Путін і ніхто інший, інші - що це колективна вина російського народу.

До якої думки схиляється Данилко? Артист вважає, що це не війна росіян проти українців, це війна Путіна, якого здолали хворобливі ідеї власної богообраності.

"Це війна Путіна. Зрозуміло, що зараз така загострена фаза, все російське здається ворожим, і це зрозуміло... Все може закінчити тільки Путін. Це його бачення ситуації, це його керівництво, це ті люди, яких він набрав за 20 років... Я не знаю, як він їх тримає... Якимись компроматами, хабарами... Не знаю. Це людина, яка повірила, що він Месія, людина, яка хоче залишитися в підручниках, їздить на якісь Святі місця... Скрізь якийсь символізм присутній. Я думаю, він дуже на цьому схиблений, на окультних якихось справах. Візьміть того ж Гітлера, Сталіна, вони теж захоплювалися дуже цими всіма речами. Але ми всі знаємо їх кінецб. Бажаю йому (путіну - прим. редактора) такого ж",- розповів Данилко.

У той же час музикант зазначає, що розуміє озлобленість, яка зараз долає українців, коли розмова заходить про російську мову, культуру, фільми, артистів тощо, і вважає це природним.

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Раніше російський музикант і актор, відомий за фільмами 9 рота і Жара, Артур Смольянінов виступив проти війни в Україні, розповів про дитинство на Закарпатті, і що його налякало при особистій зустрічі з Путіним.

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