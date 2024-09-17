"Воював у найгарячіших точках": на фронті загинув відомий український музикант

У музиканта залишилися маленький син і дружина.

https://glavred.net/stars/voeval-v-samyh-goryachih-tochkah-na-fronte-pogib-izvestnyy-ukrainskiy-muzykant-10597682.html Посилання скопійоване

Загинув Пилип Стахов / колаж: Главред, фото: facebook.com/oblrada.cv.ua/, pixabay.com/

Під час бою з російськими окупантами на фронті загинув музикант і громадський діяч - Пилип Стахов, який воював із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Сумну звістку повідомили на сторінці Чернівецької обласної ради у Facebook. Стахов, який мав позивний "Філ", служив у складі буковинського підрозділу "Альбін", що входить до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

відео дня

"Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув чернівецький громадський діяч Пилип Стахов. Брав участь у боях на Київщині, під Ізюмом, а також воював у найгарячіших точках Донбасу. Під час Харківського контрнаступу "Філ" зі своїм підрозділом звільнив село Велика Комишуваха під Ізюмом. Вічна пам'ять і слава захиснику... Щирі співчуття рідним..." - написано в повідомленні.

Хто з відомих людей пішов захищати Україну Знаменитості, які взяли зброю до рук і пішли захищати рідну країну після початку терористичного вторгнення РФ в Україну:Саша Положинський, Олег Сенцов, Андрій Хливнюк, Женя Галич, Олександр Печериця, Дмитро Дікусар, Ахтем Саїтаблаєв, Віктор Бронюк, Ілля Рибальченко, Тамерлан, Даніель Салем, Yarmak, Гарік Бірча, Коля Серга, Андрій Федінчик, Євген Терехов, Орест Дрималовський та інші.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, Ольга Сумська розповіла, що розлучилася з першим чоловіком, оскільки відчувала, що це не її людина. Акторка порадила, що не потрібно терпіти стосунки, в яких ви вже не відчуваєте одне одного.

А також Оксана Білозір розповіла про складний період у своєму житті через політичну діяльність. Одного разу її отруїли і висновки лікарів не були позитивними, вони припускали, що вона буде паралізованою до кінця життя.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред