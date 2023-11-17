Важко уявити епатажного артиста-путініста в ролі зразкового чоловіка і сім'янина, але Філіп Кіркоров наполегливо продовжує робити вигляд, що йому це цікаво.

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Філіп Кіркоров планує зробити обраниці пропозицію / Колаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg

Особисте життя Філіпа Кіркорова схоже на вінегрет - співак-путініст через патологічне бажання епатувати всіх і вся був героєм ймовірних романів з десятками відомих чоловіків і жінок, та був одружений лише одного разу, на співачці Аллі Пугачовій. Втім, подейкують, що і вона була лише прикриттям для його нетрадиційних сексуальні апетитів.

Півроку тому артист здивував всіх повним "тюнінгом" - він зробив безліч пластичних операцій через які став виглядати, як літня лялька Кен. Кіркоров зізнався, що зустрів нову любов, яка спонукала його на такі метаморфози.

З тих пір папараці країни-окупанта ломають голови, хто ж став загадковою музою артиста. Нещодавно росЗМІ на одному зі світських заходів "вирвали" з Філіпа зізнання.

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Ходили наполегливі чутки про те, що співак закрутив роман з жінкою, яка стала сурогатною мамою його дітей - 12-річної Алли-Вікторії та 11-річного Мартіна. Тепер він заявляє, що вже придбав для своєї обраниці обручку. Правда, з пропозицією поки не поспішає.

"Привіз їй обручку. Так! Гаразд, нехай поки походить холоста, а далі подивимося", - заявив путініст.

Раніше в мережі з'явилося фото ймовірного коханця Кіркорова, заради якого він пришив собі нові частини тіла через які тепер виглядає максимально комічно.

Омолоджуючі процедури не сильно допомогли співакові-путіністу. Наприклад, нещодавно Ані Лорак опублікувала ганебне фото Філіпа Кіркорова - вона забула відретушувати кума.

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