Принц Гаррі знову розлютив британців своєю поведінкою

Принц Гаррі прийняв нагороду, яку йому не хотіли вручати.

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Принц Гаррі розлютив британців / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Герцог Сассекський був удостоєний Премії Пета Тіллмана за заслуги на виставці ESPYS 2024 року, незважаючи на те, що колишній військовий керівник переконував його відмовитися від неї.

За даними The Sun, принц Гаррі в темному костюмі і краватці сидів поруч із герцогинею, яка була одягнена в довгу білу сукню.

Але його неоднозначне прийняття нагороди викликало запеклий скандал. 39-річний принц отримав цю нагороду за свою роботу в Іграх нескорених на зірковому вечорі в Лос-Анджелесі.

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Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США.

Премія Пета Тіллмана за заслуги "вручається людині, яка має сильний зв'язок зі спортом і служила іншим, що перегукується зі спадщиною колишнього гравця НФЛ і рейнджера армії США Пета Тіллмана". Герцогу було вручено нагороду "на честь його невтомної роботи з надання позитивного впливу на спільноту ветеранів".

Принц Гаррі / інфографіка: Главред

ESPN заявив, що Ігри нескорених "перейшли кордони і вплинули на життя людей на всіх континентах".

Гаррі сказав в емоційній промові: "Я також хотів би висловити вдячність родині Тіллман, особливо Мері Тіллман, матері Пета - її захист спадщини Пета є глибоко особистим, і який я поважаю".

Однак Гаррі активно критикують за те, що він прийняв цю нагороду. Крім того повідомляється, що сама мати загиблого героя була проти того, щоб принц Гаррі удостоївся цієї нагороди.

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Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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