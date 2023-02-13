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Принц Гаррі та Меган Маркл готуються оголосити, що чекають на третю дитину

13 лютого 2023, 17:03
Обставини для Сассекських зараз складаються ідеально, до того ж наближається знакова дата в житті Гаррі і Меган.
Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл готуються розповісти про нову вагітність - ЗМІ / instagram.com/clarencehouse

Принц Гаррі наробив у пресі чимало галасу публікацією скандальних мемуарів "Запасний", в яких він в яскравих подробицях виклав історію свого життя. Однак інтерес до книги став згасати, тому герцоги Сассекські готують нову "вибухову" новину, щоб залишатися на слуху.

Так видання Marca, з посиланням на джерело в близькому оточення Гаррі і Меган, повідомляє, що вже на 14 лютого подружжя може повідомити, що чекає на третю дитину. На користь цієї думки працює відразу кілька факторів.

По-перше, це зниження інтересу до життя бунтівних герцогів - амплуа необхідно підтримувати. По-друге, для Гаррі День святого Валентина - особлива дата, коли справа стосується дітей: принцеса Діана оголосила, що вагітна, коли носила під серцем Гаррі, саме 14 лютого. Її жест Меган Маркл повторила в 2021 році, коли чекала народження доньки Лілібет.

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До того ж, стверджує джерело, Сассекські завжди були орієнтовані на сім'ю, зараз у них є хороший будинок, здоров'я, взаємна любов і бажання дарувати турботу. Так що питання про те, щоб подарувати Арчі та Лілібет братика не раз всерйоз обговорювалося в родині Меган і Гаррі.

"Вони обидва дуже відкриті для розширення своєї сім'ї і хотіли б, щоб це сталося, і щоб у Арчі та Лілі був ще один брат. Меган здорова, Гаррі відмінний батько, їх шлюб стає все міцніше, і вони тягнуться до батьківства, як качки до води... у них точно буде набагато більше місця, коли вони переїдуть в більший особняк", - заявляє Інсайдер.

Нещодавно Букінгемський палац буквально потрапив під хвилю цунамі. Всьому виною мемуари принца Гаррі під назвою "Запасний". У своїй книзі Гаррі шокував одкровеннями не тільки про особисте життя, а й про буття всього королівського палацу.

Зокрема, принц Гаррі детально описав бурхливе рандеву з Меган Маркл з перших днів їхніх стосунків.

38-річний герцог Сассекський згадав зустріч з 41-річною акторкою в готелі Soho House в Лондоні в річницю смерті його мами, принцеси Діани, майже через два місяці після того, як вони почали зустрічатися.

Крім того, герцог Сассекський розповів, як одного разу він разом з Вільямом виступив проти батька, який всіляко намагався зганьбити честь спадкоємців. Як виявилося, в 2019 році Чарльз III підкидав у пресу непривабливі історії про своїх синів. Таким чином він намагався виглядати краще в очах британців.

Інші новини:

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