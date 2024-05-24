Віддаю перевагу тримати під замком: Лорак розповіла, як будує нові стосунки з бойфрендом

Зрадниця Ані Лорак розповіла про те, які стосунки у неї з йога-інструктором,

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Ані Лорак відверто розмовляє з пропагандистами / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Співачка-запроданка Ані Лорак, яка зрадила Україну і поїхала жити в країну-окупанта Росію, поділилася тим, як будує свої стосунки зі своїм йога-інструктором Ісааком Віджраку.

Виявляється, Лорак дала чергове інтерв'ю пропагандистам, де розповіла про особисте життя. Співачка іронічно подякувала представникам росЗМІ за те, що ті нібито хвилюються за її життя,

"Спасибі велике, що хвилюєтеся за моє життя. Слава Богу, у мене все добре - чого і всім бажаю", - каже Лорак.

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Хто така Ані Лорак Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

Вона також лицемірно додала, що протягом свого життя, вона "була відкрита і ділилася всім, що відбувається". "Але сьогодні я вважаю за краще тримати її під замком. Щастя любить тишу", - штампами каже запроданка.

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Нагадаємо, нещодавно зрадниця Ані Лорак стала членом журі шоу талантів у країні-окупанті РФ, отримавши "жирний" гонорар у кривавих рублях.

Нагадаємо, раніше Лорак розповіла, як складно їй справлятися з дочкою Софією від бізнесмена Мурата Налчаджиоглу. В інтерв'ю для росЗМІ Лорак поділилася, що перехідний вік - це справжнє випробування і потрібно набратися терпіння.

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