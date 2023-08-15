Повернення силіконової діви на екрани країни-агресора зустріли без особливого захоплення.

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Ані Лорак повертається на російське телебачення / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Співачка Ані Лорак остаточно продала свою українську душу за криваві рублі: один з головних пропагандистських телеканалів країни-окупанта на офіційному сайті оголосив про участь артистки в новому сезоні музичного проєкту.

Лорак стане однією з членів журі дитячого шоу талантів "Ти супер!" разом зі співачкою Люсею Чеботіною, актором Олексієм Воробйовим і ще одним колишнім українцем, родом з Кіровоградської області, композитором Ігорем Крутим.

Кароліна Куєк, схоже, отримала вельми жирний гонорар, і про майбутню роботу висловилася, мало не вистрибуючи зі штанів від задоволення. Втім, і себе вона, звичайно ж, похвалити не забула.

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"Я вже була наставником в інших вокальних шоу, а також у мене є великий досвід участі в музичних конкурсах починаючи з "Ранкової зірки". Я прекрасно знаю, що таке стояти на сцені, будучи конкурсантом, і на що звертати увагу, коли ти знаходишся в ложі журі. І я зможу поділитися цим досвідом. ... Думаю, я буду робити знижку на вік. Сама знаю, як буває: на репетиції співаєш ідеально, а виходячи на сцену, відчуваєш таке хвилювання, що забуваєш все, що ти знав до цього. Перш за все я буду довіряти своїй інтуїції", - заявила співачка.

Втім, варто відзначити, що аудиторія країни-агресора в шоці від повернення Ані Лорак на російське телебачення, адже своїм мовчанням про війну в Україні вона втратила довіру не тільки на батьківщині, але і в країні на болотах.

Раньше Ані Лорак влаштувала непристойні танці зі своїм бойфрендом-ловеласом у марних спробах розпалити в колишніх шанувальників інтерес до своєї творчості.

Також в недавньому інтерв'ю Монатік заступився за Ані Лорак - артист навіть через півтора року повномасштабної війни в Україні відмовляється вірити, що в світі існує зрада такого великого калібру, як демонструє співачка.

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