Тепер у бойфренда Лорак є нова робота в російському шоу-бізнесі.

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Ані Лорак прилаштувала Ісаака Віджраку на роботу / колаж: Главред, фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Ісаак Віджраку, бойфренд зрадниці, співачки українського походження Ані Лорак, яка нещодавно вирішила подаватися на російське громадянство, оголосив що йде зі своєї сфери діяльності і тепер займеться своєю малодушною коханою.

Як написав він на своїй сторінці Instagram, він вирішив змінити професію.

"Пропрацювавши понад десять років у шоу-бізнесі, я досяг точки, коли сказав собі: "Досить". Я відчув заклик до глибшого спілкування з людьми, що спонукало мене присвятити понад 15 років допомозі тілам, умам і серцям людей... поки ти не увійшла в моє життя", - каже бойфренд Лорак, який натякає на повернення в шоу-бізнес.

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За його словами, тепер Лорак - його "єдина місія". "Після зустрічі з тобою, я зрозумів, що роки моєї роботи в охороні здоров'я добігають кінця або принаймні до паузи. Ти стала моєю єдиною місією: бути поруч із тобою, захищати тебе і подорожувати разом із тобою через труднощі та прекрасні моменти життя. За іронією долі, я знову опинився в шоу-бізнесі", - вирішив його-інструктор пристосуватися до нового життя.

За словами Віджраку, тепер парочка живе в раю. "Коли наші два світи зіткнулися, наші особисті та професійні проєкти почали танцювати під одну й ту саму прекрасну пісню. Ти заново відкрила всі мої таланти", - каже йога-інструктор, який буквально здійснив ривок з килимка на сцену терористичної Росії.

Хто така Ані Лорак Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

Нагадаємо, нещодавно зрадниця Ані Лорак стала членом журі шоу талантів у країні-окупанті РФ, отримавши "жирний" гонорар у кривавих рублях.

Також частенько під критику потрапить не тільки Ані Лорак, а й її донька Софія. Під час нещодавнього її виходу у світ із матір'ю дівчинку захахахатили за те, що на тлі мініатюрної Лорак вона виглядає занадто великою.

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