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"Пропонували шалені гроші": Данилко розповів, як його провокували російські пропагандисти

20 червня 2022, 15:01

Легендарний український артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, розповів про дзвінки з Росії влітку 2021 року.

Сердючка
Вєрка Сердючка / УНІАН та Instagram о. Данилко

Легендарний український гуморист Андрій Данилко (більш відомий у своїй поп-іпостасі як Вєрка Сердючка), розповів про численні провокації, які намагалися вчинити щодо нього російські телепропагандисти. Про це артист розповів в інтерв'ю проекту "Факти ICTV".

"Алло, Здрастуйте, Андрій, це"перший канал". Боже мій - куди ви пропали?". Я кажу, ви з глузду з'їхали, я ж у вас там заборонений. І пропонували безглузді передачі, типу "Детектора". Я в таких передачах не беру участі. І пропонували шалені гроші. За програму - три мільйони рублів (близько мільйона рублів за курсом 2021 року ‒ Главред). І тиснули навіть цими дзвінками", - зізнався Данилко.

Самий пік дзвінків від російських телепропагандистів був, за словами артиста, влітку минулого року. Як переконаний Данилко, в країні-агресорі, Росії, кілька років поспіль готували інформаційну "димову завісу" майбутній війні. І потім пропонували гігантські гроші за майбутню співпрацю.

"НТВ ще. Думаю, мені мама стільки не дзвонила за все життя, скільки вони мені дзвонили. І листи, і все інше. І така була нетактовна форма спілкування на початку, ну, те, що їм притаманне. Така:"Ну, ми хочемо вас повернути". Та йдіть ви зі своїм НТВ разом", - заявив Данилко.

В кінцевому підсумку, артисту навіть пропонували переїхати в Росію на ПМЖ і просили назвати суму, за яку він готовий на це піти. Як тепер розуміє Данилко, всі такі програми повинні були б виходити після 24 лютого ‒ як елемент провокації і пропаганди.

Дивитися з 43:00

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Раніше раніше Андрій Данилко пожартував над "іграшковим" міністром Шойгу, а також висловив думку, що правящая верхівка насправді - всього лише безвольні маріонетки, а всю владу Путін зосередив виключно в своїх руках.

До того Данилко розповів, чому, на його погляд, диктатор Путін почав війну в Україні.

"Це війна Путіна. Зрозуміло, що зараз така загострена фаза, все російське здається ворожим, і це зрозуміло. Все може закінчити тільки Путін. Це його бачення ситуації, це його керівництво, це ті люди, яких він набрав за 20 років. Я не знаю, як він їх тримає. Якимись компроматами, хабарами. Не знаю. Це людина, яка повірила, що він Месія, людина, яка хоче залишитися в підручниках, їздить на якісь Святі місця. Скрізь якийсь символізм присутній. Я думаю, він дуже на цьому схиблений, на окультних якихось справах. Візьміть того ж Гітлера, Сталіна, вони теж захоплювалися дуже цими всіма речами. Але ми всі знаємо їх кінець. Бажаю Путіну такого ж", - розповів артист.

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Автор: Єгор Бунін
Instagram Вєрка Сердючка Андрій Данилко новини шоу бізнесу пропаганда
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